Сотрудники столичной милиции провели 26 апреля воспитательные часы во всех общеобразовательных школах столицы. В них приняли участие все школьники города, кроме учеников начальных классов, сообщает официальный сайт УМВД республики по городу Душанбе.

Воспитательные часы были проведены в рамках поручения мэра столицы Рустама Эмомали от 1 февраля текущего года «О создании агитационных групп по пропаганде культуры среди горожан».

Школьникам были продемонстрированы документальные фильмы об организаторах массовых драк среди молодежи в Душанбе, продемонстрировано их раскаяние, отмечается на сайте столичной милиции.

Милиционеры разъяснили, что нормы законодательства страны запрещают школьникам приезжать на учебу за рулем автомобиля, иметь при себе в школе мобильный телефон, приходить в учебное заведение не в школьной форме.

Пресс-служба УМВД по городу Душанбе

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