Сенат в четверг утвердил бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на посту госсекретаря США. За это решение проголосовали 57 сенаторов, против - 42, один сенатор отсутствовал, сообщает Русская служба Би-би-си.

Майк Помпео стал 70-м государственным секретарем США. На должность его в середине марта выдвинул президент США Дональд Трамп.

Предшественник Помпео, Рекс Тиллерсон, узнал о своей отставке из Twitter президента. Отставка произошла на фоне разногласий между Трампом и Тиллерсоном по нескольким ключевым вопросам, от России и Ирана до Парижского соглашения по изменению климата.



Белый дом после голосования обнародовал заявление президента США. Тот отметил, что обрадован утверждением Помпео в должности. По словам Трампа, государственным департаментом в лице Помпео будет руководить патриот, обладатель невероятного таланта, энергии и интеллектуальных способностей.

Хуже только у Тиллерсона



Из всех руководителей госдепартамента в истории США меньше голосов в сенате, чем Майк Помпео, получал лишь Рекс Тиллерсон, за кандидатуру которого в 2017 году отдали свои голоса 56 членов сената.

Со времен администрации Джимми Картера и до недавнего времени соискатели должности главного американского дипломата получали в сенате 85 голосов и больше.



В начале недели члены сенатского комитета по международным делам приняли решение поддержать кандидатуру бывшего руководителя ЦРУ. Не обошлось без трений внутри Республиканской партии, не все ключевые фигуры которой одобрительно отнеслись к кандидатуре Помпео.



Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол и во время слушаний, и после них неоднократно заявлял о своем негативном отношении к кандидатуре Помпео. Однако после звонка Трампа накануне голосования сенатор изменил свою позицию, отдав свой голос в поддержку экс-главы ЦРУ.



Что известно о Помпео



Майк Помпео - бывший американский военный, окончивший академию Вест-Пойнт, служивший в американской армии и получивший степень доктора наук в сфере права в Гарварде.



С 1998 года он работал в частном секторе, с 2011 года был избран в палате представителей конгресса США от штата Канзас. На сенатских слушаниях в отношении собственной кандидатуры на должность главного дипломата Америки во время вступительной речи он не стал уделять много внимания вопросам внешней политики США. Зато рассказал, что любит своего пса, фрикадельки и кантри-музыку.

Помпео также заявлял об окончании так называемой мягкой политики в отношении Москвы, о повышении цены для президента Владимира Путина за агрессивное поведение и об отсутствии желания снимать с России санкции. Помпео также считает, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Он подтвердил, что был допрошен спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о российском вмешательстве.



Новый госсекретарь - против войны и за решение любых конфликтных вопросов с помощью димломатического урегулирования. Он также выступает против смены режима в Северной Корее. Его позиция по иранскому ядерному соглашению до конца неясна.



Накануне голосования в сенате будущий госсекретарь совершил тайный визит в Пхеньян, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ожидается, что Помпео примет присягу в качестве госсекретаря в течении дня, а его первой поездкой в новом качестве станет визит в Брюссель на саммит НАТО.



После этой поездки он, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию. Он также должен принять участие в ожидающихся переговорах на высшем уровне между США с Северной Кореей - они запланировали на май-июнь этого года.

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