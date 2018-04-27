В Ташкенте 26 апреля состоялось видеоселекторное совещание под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в ходе которого глава государства раскритиковал хокимов (глав) районов Ташкента, сообщают местные СМИ, на которые ссылается CA-NEWS.
«Сделайте вывод о назначении нового градоначальника Ташкента. Много достойных, простых людей, патриотов… Одна гарантия – удовлетворить потребность народа. Каким образом? Каждый день надо что-то инициировать, изучать и стараться. Не нужны люди, которые сидят и занимаются очковтирательством”, - сказал Шавкат Мирзиёев.
Глава Узбекистана добавил: “Если главы районов города Ташкента не привлекут инвестиции в размере 1 млн. долларов, мне такие хокимы не нужны. Я всех уволю. Подождем еще 6 месяцев, тогда останется только один хоким и у него будет 11 помощников. С такими черепашьими шагами мы не поднимем уровень жизни населения. Поэтому я вынужден сделать это”, - сказал Мирзиёев.
Напомним, что 26 апреля стало известно об увольнении главы города Ташкента Рахмонбека Усманова, который назначен первым замом главы «Узавтотранса». И. о. хокима Ташкента утвержден Джахонгир Артыкходжаев, до этого работавший директором компании «Артель инжиниринг».
Радио эфир
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Илхомиддин1 час назад
Когда же у нас тоже будут так жестко ставить вопросы для развития и благополучия таджикского народа
Хафиз3 часа назад
.........Не нужны люди, которые сидят и занимаются очковтирательством.......
Я бы сказал : - Занимаются набиванием своих карманов,чем и тормозят экономику страны.
Вот бы так в РТ. Прихожу я в хокимат, прошу выделить в пользование участок под объект туризма (да хоть чего), а он мне сразу про деньги, я на него жалобу и он пааашооооооол далеко и безвозвратно, как в Ташкенте. А не как с КВНщиком. Парня фактически лишили свободы за жалобу, без суда. ОСВОБОДИТЕ ЧЕЛОВЕКА!!! У страны и так уже НЕТ никакого имиджа. Задворки цивилизации, блин.