Исполняющим обязанности хокима (мэра) Ташкента назначен Джахонгир Артыкходжаев. Об этом было объявлено 26 апреля на 35-й внеочередной сессии Ташкентского городского Кенгаша (совета) народных депутатов с участием премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, передает сайт столичной администрации, на который ссылается ИА "Фергана".

Джахонгир Абидович Артыкходжаев родился в Ташкенте в 1975 году. Выпускник Ташкентского государственного экономического института. Основатель и владелец промышленной группы Akfa Group – одного из лидеров на рынке алюминиевых окон. До назначения в мэрию работал директором предприятия «Артель Инжиниринг» и возглавлял ГУП Tashkent-city.

В должности главы столичной администрации бизнесмен сменилРахмонбека Усманова, руководившего городом с 2012 года. Усманова уволили вчера и тут же назначили на пост первого заместителя начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта «Узавтотранс».

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