Проект «Азия-Плюс» Migrant.news.tj (Muhojir.news.tj) попал под блокировку в России. Сайт Migrant.news.tj заблокирован Роскомназдором РФ по IP-адресу в числе огромного списка других сайтов.

Блокировка Telegram на территории России переросла в противодействие мировым IT-гигантам, которые оказывают содействие мессенджеру. В борьбе против мессенджера Telegram Роскомнадзор ограничил доступ к 18 миллионам сторонних сайтов (IP-адресов), в том числе к Migrant.news.tj.

В числе заблокированных оказались сервисы таких крупных международных интернет-компаний, как Google, Amazon, Microsoft, мессенджер Viber и многие другие.

Так как у Migrant.news.tj хостинг и защита сайта осуществляется посредством сервисов Google, то и наш сайт оказался заблокированным.

В настоящее время наши пользователи, находящиеся в России, могут зайти на сайт только с помощью анонимайзеров и VPN-сервисов.

Между тем, Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин на совещании с представителями бизнеса, пострадавшего от блокировки Telegram, заявил, что в настоящий момент и Amazon, и Google, и ряд других компаний отказываются исполнять российское законодательство, сообщает ТАСС.

«Фактически сейчас речь идёт не о том, что Роскомнадзор борется с Telegram, Роскомнадзор сейчас вышел в плоскость противодействия со стороны крупнейших мировых IT-гигантов, за спиной которых прячется Telegram»,— говорит он.

По его словам, Роскомнадзор признаёт, что есть более современные способы блокировки, чем блокировка IP-адресов.

«Прозвучали тезисы, что немного несовременно блокировать по IP-адресам. К сожалению, мобильное приложение по-другому не заблокировать», — добавил он.

Он пояснил, что, в основном, мобильные мессенджеры работают именно с помощью меняющихся IP-адресов.

Субботин подчеркнул, что в рамках ограничения доступа к Telegram заблокировано 18 млн IP-адресов, и пока регулятор больше не намерен продолжать блокировку подсетей. Он отметил, что Роскомнадзор знает про все механизмы, которые использует Telegram для продолжения работы в России, и только систематически меняющиеся IP-адреса позволяют ему держаться на плаву.

Пока не известно, сколько еще сайтов в Таджикистане, которые имеют защиту Google, пострадали от блокировок в России и не открываются в этой стране.

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