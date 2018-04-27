Российский предприниматель через суд потребовал у Роскомнадзора пять миллионов рублей из-за убытков от веерных блокировок сторонних сервисов в попытках ограничить доступ к Telegram, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.

Это первый иск к ведомству в связи с данной ситуацией.

Бизнесмен Александр Вихарев руководит компанией "Инвестори", привлекающей инвестиции в коммерческую недвижимость. Из-за блокировок сторонних ресурсов коммерсанту "поступили жалобы от клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании".

Истец утверждает, что из-за попыток блокировки Telegram оказался заблокирован ряд серверов компании, размещенных на иностранном домене.

"Данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах", — отмечает заявитель.

Копия иска в Арбитражный суд Москвы есть в распоряжении агентства. Он уже зарегистрирован канцелярией суда, однако в картотеке на сайте еще не появился.

При этом неясно, проводилась ли техническая экспертиза по этому поводу, которая бы смогла подтвердить или опровергнуть утверждение, что проблемы с доступом к сайту связаны именно с действиями Роскомнадзора.

Комментируя сумму иска, гендиректор отметил, что она базируется на репутационных рисках, которые несет его компания. "Любая жалоба пользователя, равно как и отсутствие возможности получить заявленный сервис, наносит ущерб рыночному позиционированию", — заявил Вихарев, которого РИА Новости процитировал представитель компании.

В апреле Роскомнадзор начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования.

Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованные мессенджером IP-адреса этих компаний. В результате ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России.

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