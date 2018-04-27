Оши сиёхалаф – блюдо, которое можно найти весной на столе во всех таджикских домах. Трава, из которой готовят блюдо, является разновидностью горного лука, растущего на горных склонах ранней весной, прямо из-под снега.

Дехкане собирают траву сиёхалаф с раннего утра и до самого вечера, ночью – делят на равномерные пучки, аккуратно складывают в мешки, а утром следующего дня – часам к 5-6 - привозят в город на продажу. Из варзобского ущелья – на рынок в районе водонасосной станции, из Ромитского ущелья – на рынок Пойтахт-90. Сами дехкане редко продают свой товар. В основном, сдают небольшие охапки травы весом по килограмму перекупщикам на рынках.

Процесс сбора травы – трудоемкий и время затратный. Дехканам приходится подниматься в горы на 15-20 километров пешком – и столько же обратно, но уже с собранным урожаем на плечах. Обычно этим «бизнесом» занимаются все члены семьи от мала до велика.

Апаи Раджабмо, занимающаяся сбором сиехалаф всю свою жизнь поделилась некоторыми тонкостями. Оказывается, корни горного лука необходимо закапывать обратно в землю, чтобы она давала свои плоды снова и снова. Чтобы собрать один пучок травы опытному сборщику требуется около 10 минут, начинающему - до получаса.

За день, чтобы оправдать дорогу до города и обратно, дехканину нужно собрать до 100 пучков горного лука, каждый из которых он продаст перекупщикам по 2,5 сомони, тогда как дорога обходится от 10 до 40 сомони в зависимости от продолжительности пути.

Трава сиёхалаф – настоящий кладезь полезных витаминов. Она богата минеральными солями железа, марганца, калия, цинка и йода. В нем содержатся антимикробные вещества, сахароза, аскорбиновая кислота, провитамин А, никотиновая кислота, витамины В1 и В2. Содержание слизистых веществ позволяет применять сиёхалаф в лечении желудочно-кишечных заболеваний, в частности язвы желудка и гастрита с повышенной кислотностью, а также полезен людям с болезнями сердца, печени и щитовидной железы.

Сиёлаф за счет высокого содержания в нем активных природных антибиотиков, укрепляется иммунитет, помогает нормализовать давление, справиться с авитаминозом и хандрой после зимы, а полезные элементы в его составе безупречно сбалансированы для их лучшего усвоения организмом.

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