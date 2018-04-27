АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28-29 апреля 2018 ГОДА

- 28-29 апреля в Кулябе состоятся соревнования по греко-римской борьбе. Соревнования проходят в рамках Игр-2018 в Таджикистане.

- 28-29 апреля в Душанбе на Центральном стадионе пройдут соревнования по легкой атлетике.

- 28 апреля в Театре оперы и балета им. Айни состоится балет Чайковского «Спящая красавица» в 3-х действиях. Начало в 17:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 апреля

1919 – Принят Устав Лиги Наций.

1929 – II съезд Советов Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики принял первую в истории Таджикистана Конституцию.

1959 – В Душанбе вошел в строй завод «Таджиккабель».

2001 – Фильм таджикского кинорежиссера Бахтиера Худоназарова «Лунный папа» в номинации «Лучший режиссер» был удостоен приза российской киноакадемии «Ника».

2004 – Таджикистан присоединился к Конвенции о борьбе с финансированием международного терроризма.

2017 - Эмомали Рахмон дал старт строительству нового здания Верховного суда и нового главного корпуса Медуниверситета;

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 апреля

Международный день танца.

День Холокоста.

1931 - В СССР проведена первая опытная телепередача.

1992 – Установлены дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Королевством Бельгия

2014 - В Таджикистане создан Национальный Совет по народонаселению и развитию.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 апреля

1928 – Родилась доктор медицинских наук, профессор Кибриё Хасанова.

1945 – Родился заслуженный актер театра Таджикистана Киёмиддин Чакалов.

1954 – Родился юморист-писатель Ахмадшохи Махмадшох.

1959 – Родился доктор филологических наук Махмаисуф Имомов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 апреля

1882 – Родился Народный гафиз Таджикистана Бобохалил Одинаев.

1917 – Родилась актриса балета Сура Бахор.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 апреля 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 20-25 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 21-23 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 апреля 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с,. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/c. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 19-21 тепла.