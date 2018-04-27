Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший сегодня утром из Петербурга в Худжанд, пришлось посадить в Москве из-за пассажира, которому стало плохо.

Об этом «АП» сообщили в представительстве авиакомпании.

Источник отметил, что у пассажира начался острый приступ аппендицита.

Самолет совершил экстренную посадку в Домодедово, где его встретила бригада реаниматологов. Они оказали пассажиру экстренную помощь и госпитализировали его в одну из московских больниц.

Источник в представительстве сообщил, что жизни госпитализированного пассажира ничего не угрожает.

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