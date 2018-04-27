Что делать, если сын не хочет идти в армию? Как продать акции Рогунской ГЭС? На эти и другие вопросы отвечают юристы компании «Химоя».

Перед армией все равны

- Мой сын живет в РФ уже 7 лет, работает там, имеет вид на жительство. Ко мне домой приходили люди из военкомата и потребовали, чтобы мой сын вернулся, чтобы отслужить в армии. Если он не вернется, они его привезут и посадят. Как мне поступить в такой ситуации, мой сын не хочет возвращаться?

Ахмедов

- Уважаемый Ахмедов, в соответствии со статьей 43 Конституции РТ "защита Родины, охрана интересов государства, укрепление его независимости, безопасности и оборонной мощи - священный долг гражданина". Нахождение Вашего сына за пределами страны по закону не является уважительной причиной неявки по вызову в военный комиссариат.

В статье 6 Закона РТ "О всеобщей воинской обязанности и воинской службе" сказано:

"Гражданин, не являющийся по вызову (повестке) военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины, считается уклоняющимся от военной службы и подлежит:

в случаях, связанных с решением вопроса о призыве на военную службу или военные сборы, а также получением незаконного освобождения или отсрочки от призыва на военную службу, - уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;

в других случаях - административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Уважительными причинами неявки по вызову (повестке) военного комиссариата при условии документального подтверждения причины неявки являются:

- заболевание или увечье гражданина, связанное с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья или смерть (гибель) близкого родственника или усыновителя этого гражданина;

- препятствие стихийного характера или иные, не зависящие от воли гражданина обстоятельства, лишившие его возможности явиться в указанное военным комиссариатом место и срок; иные обстоятельства, признанные призывной комиссией или судом уважительными причинами.

Лица, содействующие уклонению гражданина от исполнения всеобщей воинской обязанности, а также препятствующие исполнению гражданином всеобщей воинской обязанности или не выполняющие установленные настоящим Законом обязанности, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан".

Однако согласно абзацу 2 статьи 27 вышеназванного Закона правовые последствия (ответственность за неявку) наступает после получения гражданином повестки под расписку. Если гражданин не получал повестку, то к нему по закону не применяются санкции:

"Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата под расписку. Повестки вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций, а также ответственными за военно-учетную работу должностными лицами органов самоуправления посёлков и сёл.

В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований".

Продам акции

- Хочу продать акции Рогунской ГЭС в связи с переменой места жительства, выездом за пределы Таджикистана. Акции второго выпуска, 4 штуки по 100 сомони. На лицевой стороне акции написано "на предъявителя". Скажите, нужно ли при купле-продаже этих акций какое-то переоформление? Если да, то где это производят?

- В соответствии с Законом РТ "О рынке ценных бумаг" эмиссионные ценные бумаги делятся на именные и на предъявителя. В отличие от именных, ценные бумаги на предъявителя продаются без переоформления.

Налоговая не права

- Мой сын имеет земельный участок, он инвалид 2-й группы, воевал в Афганистане. По Указу президента освобожден от налога на землю до 1 га, но в Налоговой требуют заплатить налог. Правомерны ли их действия?

Бобохонов А.

- В части 1 статьи 274 Налогового кодекса РТ говорится о налоговых льготах на землю. Согласно абзацу 11 данной статьи:

"от земельного налога освобождаются: один приусадебный земельный участок и земельный участок, выделенные воинам-интернационалистам, участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, для жилищного строительства".

Таким образом, поскольку Ваш сын является воином-интернационалистом, то он освобожден от уплаты налога на землю для жилищного строительства.

Дворники от ЖКХ

- В 102 мкрн каждый месяц ходят работники ЖКХ и собирают с каждой квартиры по 8 сомони, якобы для оплаты дворникам. Правомерны ли их действия?

Имамова

- На основании норм Закона РТ "О содержании многоквартирных домов и товариществах собственников жилья" отношения между обслуживающей компанией и собственниками квартир должны быть оформлены договором. Условия и стоимость услуг обслуживающей организации оговаривается в данном договоре! Посмотрите, что указано в Вашем договоре.

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