Молодой дизайнер Умеда Парсаева представила публике три модные коллекции pret-a-porter; специальным гостем показа стала российская исполнительница Анна Седокова.

В прошлые выходные в столичном отеле «Хаятт Ридженси» состоялся модный показ молодого таджикского дизайнера Умеды Парсаевой, которая представляет Fashion Boutique Charme. Мастер представила душанбинской публике три женские коллекции pret-a-porter.

Первая коллекция Charme – это вечерние и коктейльные платья, выполненные в черных, серебряных и золотых цветах; вторая – casual и офисный дресс-код с национальными узорами - икат, и заключительная коллекция – белый цвет, и снова вечерние и коктейльные платья.

Все эти модели можно найти в модном бутике Charme в столичном торговом комплексе «Аниса», и, судя по отзывам гостей, после показа туда многие отправятся.

- Не хочу обидеть никого из местных дизайнеров, но очень мало у нас мастеров, чьи коллекции можно смело отнести к pret-a-porter и чьи модели можно надеть в повседневной жизни; в то же время до haute couture они не дотягивают. Одежда, которую сегодня представляет бутик Charme, – это наряды, которые можно надеть в офис или на вечеринку, на какое-нибудь большое торжество - и выглядеть достойно. И еще очень радует выбор тканей – ткани великолепны, и цветов – отличная гамма, - признается душанбинский художник Дильноза – гость мероприятия.

Несмотря на то, что в карьере Умеды Парсаевой это первый модный показ, мероприятие в Душанбе прозвучало достаточно громко. Конечно, не в последнюю очередь благодаря приглашенным местным и зарубежным звездам; впрочем, и сам бутик Charme в Душанбе знают и любят.

1 /47

«Это прекрасное платье – подарок магазина Charme»

На модный показ организаторы пригласили таджикских исполнителей Шабнами Сураё, Бехруза Зеварова, а также известного танцора и пародиста Гаго-Джексона (Гагика Айдиняна) из России, который как две капли воды похож на короля поп-музыки, и танцует так же. Кстати, Гаго-Джексон с детства практически не слышит, но чувствует вибрацию музыки, что и помогает ему танцевать; его пародии настолько впечатляющие, что в 2009 году исполнителя даже приглашали в гости родственники самого Майкла Джексона.

Но, конечно, главной звездой вечера стала российская популярная исполнительница, экс-солистка «золотого» состава «ВИА Гра» - Анна Седокова. К моменту ее выхода на сцену публика уже была заведена до предела, и, когда Аслишо Акимбеков, который специально приехал из Москвы, чтобы быть ведущим всего мероприятия, начал представлять исполнительницу, а Анна отвечала ему из-за кулис, зрители аплодисментами заглушили голос ведущего.

Со сцены Анна призналась в том, что в Таджикистан приехала впервые, что волновалась перед поездкой, но полюбила город и людей.

- И это прекрасное платье, которое на мне – подарок магазина Charme, - сказала Седокова.

Черное бархатное платье с серебряной боковой вышивкой Анне действительно подошло идеально. Как только Седокова появилась на сцене, зрители поднялись со своих мест и больше уже не сели: открытая и невероятно приветливая, она влюбила в себя весь зал, и зрители с удовольствием танцевали под ее музыку.

«Модная индустрия набирает обороты»

Сама Умеда Парсаева объясняет, что этот модный показ был скорее задуман для того, чтобы внести свой вклад в развитие модной индустрии Таджикистана.

- К большому счастью, модная индустрия в нашей стране набирает обороты, поэтому мы решили поддержать этот тренд и своим мероприятием внести собственный вклад в развитие fashion, - говорит она. – Мы очень долго готовились к показу, потому что в модной индустрии важна каждая деталь. Мероприятием мы довольны, но самое главное - мы получаем положительные отзывы от гостей.

Кстати, международные специалисты уже обратили внимание на работы Умеды, и сейчас ведутся переговоры об ее участие в зарубежных показах.

Умеда Парсаева выразила огромную благодарность своему генеральному спонсору – компании «Шохона», а также партнерам мероприятия, в том числе и авиакомпании «Сомон Эйр».

- Благодаря этому сотрудничеству мы смогли устроить для душанбинцев еще один яркий праздник, пригласить замечательную Анну, которая буквально влюбила в себя весь зал, - сказала Умеда. – Я очень горжусь нашим сотрудничеством с самыми крупными компаниями Таджикистана - «Шохона» и «Сомон Эйр»; на мой взгляд, эти компании - наше национальное достояние.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus