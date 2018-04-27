28 апреля 2001 года фильм известного кинорежиссера Бахтиёра Худойназарова «Лунный папа» был удостоен приза российской киноакадемии «Ника» в номинации «За лучшую режиссерскую работу».

Мало кто знает, что в далеком 1999 году, когда фильм вышел на экраны, его приняли плохо. Позже эта картина участвовала во множестве кинофестивалей и получила 11 наград! Сегодня мы вспоминаем о фильме и предлагаем вам факты, о которых вы наверняка не знали.

- Режиссер вначале задумал разработать другой проект — фильм «Восточно-западный диван» с большим бюджетом и сложный для постановки. Денег на это не нашлось, и Худойназаров вместе с Ираклием Квирикадзе (с которым они работали над «Диваном») придумали более скромную историю под названием «Лунный папа».

- Изначально Ираклий Квирикадзе написал сценарий для грузинской картины, действие картины которой происходит в грузинской деревне Лило. Квирикадзе взял за основу реальную бытовую байку про то, как в глухой деревне девушка, влюбленная в театр, забеременела от заезжего артиста и ее родственники отправились по театрам на поиски будущего отца. Историю, имевшую место в Грузии, он благополучно перенес в Таджикистан, точнее — в некую условную Среднюю Азию, что позволило совместить колоритный облик советского среднеазиатского драмтеатра с не менее колоритной стихией восточного патриархального быта.

- Картина была представлена от имени 8 стран мира – Германии, Японии, Таджикистана, Узбекистана, Австрии, Швейцарии, Франции и России, что по своей сути, было беспрецедентно в то время.

- «Лунный папа» набрал 1 млн. просмотров в России, 500 тысяч – в Японии, 175,5 тысяч – в Германии и т.д.

Кадр из фильма Фото ruskino.ru

- Роль Мамлакат — вторая большая роль Чулпан Хаматовой, которую она считает лучшей в своей актерской биографии. На съемках фильма ей было 23 года. В одном интервью она призналась, что долго убегала от Худойназарова, потому что «все было ей лень», она никак не могла прочитать сценарий, ничего не успевала, и вообще ей нужно было заканчивать институт…И когда она с трудом встретилась с Бахтиёром, и он показал ей эскизы, она согласилась. Ей даже не говорили, как играть и сцена в кабинете гинеколога была придумана актрисой.

- Имя главной героини картины «Мамлакат» с таджикского переводится как «страна», и является символическим – по замыслу автора картины, этим образом он хотел показать трагический путь своей Родины, потерявшей свою большую и дружную семью, изгнанной и брошенной на произвол судьбы вместе со своими сыновьями.

- Чулпан Хаматова на съемках фильма, который длился 9 месяцев, от нечего делать стала учить немецкий. «Половина группы говорила на немецком и они постоянно хохотали, а я чувствовала себя за бортом, поэтому начала учить язык с актерами, гримерами», - сказала она в интервью.

- Из-за «Лунного папы» Хаматова отказалась играть Офелию у знаменитого немецкого режиссера Петера Штайна.

- Для того, чтобы снять этот фильм, пришлось построить специально для фильма недалеко от дачного посёлка Шур-Куль Исфары живописный восточный поселок Фар-Хор. В этом самом месте, напоминающим космический пейзаж, когда-то известный режиссер Андрей Тарковский начинал снимать своего "Сталкера", а Микеланджело Антониони присматривал натуру для одного из своих проектов. Этот бутафорский городок после съемок снести не получилось, потому что в нем успели поселиться люди.

- Кстати, съемки фильма проходили по всей Согдийской области (Исфара, Шураб, Мастчох, Чкаловск (ныне - Бустон), Гафуровский район, Кайраккум (ныне – Гулистон). В Чкаловске снимали общежитие техникума, там, где в фильме происходит драка в гостинице с последующими извинениями. Также в актовом зале Дворца культуры снимали как идет спектакль "Отелло".

- Название городка Фар-Хор происходит от названия малой родины Бахтиёра Худойназарова – Фархорского района Хатлонской области, где он родился.

- Во время съемок картины, в ноябре 1998 года полевой командир Махмуд Худойбердыев возглавил вооруженный мятеж на севере Таджикистана. Бахтиёр Худойназаров вспоминал, что в мирном Чкаловске. Где они снимали сцену с Чулпан Хаматовой и Николаем Фоменко, вдруг началась настоящая заварушка с боевиками, когда они видели трупы, и летали вертолеты без опознавательных знаков. И Фоменко, которому нужно было срочно в Москву, они вывозили на нескольких машинах с сопровождением.

- Мировой режиссер Эмир Кустурица (с фильмами которого сравнивают «Лунного папу») был председателем жюри на Венецианском фестивале, где был представлен этот фильм. За месяц до открытия фестиваля Эмира спросили, какие фильмы он считает лидерами фестиваля, и он назвал «Лунного папу». Так как произошло это до начала кинофорума, что делать категорически запрещено, то дирекция фестиваля выдвинула ультиматум — либо Эмир Кустурица уходит с поста председателя жюри, либо картину снимают с конкурса. И таким образом фильм с конкурса сняли.

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