Таджикистан приветствует историческую встречу главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, – говорится в заявлении МИД РТ.

«Таджикистан приветствует подписание совместной Пханмунджомской декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Выражаем надежду, что прошедший Межкорейский саммит послужит отправной точкой в разрешении многолетнего конфликта и началом политико-дипломатического диалога, основанного на мире и взаимопонимании», – подчеркнуто заявлении.

Напомним, 27 апреля в демилитаризованной зоне между двумя Кореями — деревне Пханмунджом состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. До этого все контакты между сторонами были прекращены в 2016 году, когда Сеул в ответ на ядерные и ракетные испытания Пхеньяна решил выйти из проекта промышленной зоны Кэсон в Северной Корее.

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