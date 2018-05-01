Трагедией закончилось селфи на реке Сурхоб: одна девушка упала в воду, а вторая попыталась помочь ей. Обе утонули.

Вечером 28 апреля в дежурно-диспетчерскую службу Отдела КЧС по Раштскому району поступила информация о том, 19-летняя жительница города Душанбе, которая гостила у своих родственников, упала в воду, делая селфи на горной реке Сурхоб.

«Пытаясь сделать фото, она поскользнулась, потеряла равновесие и сорвалась с уступа, на котором балансировала. 15-летняя жительница Гармского района, которая сопровождала свою родственницу, пытаясь помочь ей, к сожалению, тоже утонула», - сообщили «АП» в КЧС.

По данным источника, оперативная группа спасателей Комитета выехала на поиски.

«Ранним утром 29 апреля тела утонувших были извлечены из реки», - сообщили в Комитете.

В этой связи, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне убедительно просит граждан соблюдать меры безопасности на реках и водоемах, не делать «селфи» на опасных участках, а родителей просит не оставлять детей без присмотра!

Роковое селфи

Точно такая же трагедия произошла в апреле прошлого года в городе Нурек.

25 апреля после школьных занятий девятиклассница Нишона Умарова решила сделать селфи у реки Вахш. Девочка не удержалась и упала в реку. Ее подруги, которые находились рядом, бросились за помощью, но течение реки очень сильное. Девочку спасти не удалось. Тело девочки до сих пор не найдено.

Тогда КЧС сообщило, что это первый случай в Таджикистане, когда из-за попытки сделать селфи погиб подросток.

Первые упоминания в СМИ о гибели человека из-за попытки сфотографировать себя появились в 2014 году, пишет MIT Technologe Review. Установлено, что за тот год во время попытки сделать селфи погибло 15 человек. Через год показатель заметно вырос — 39 смертей. В 2016 году из-за селфи уже погибло 73 человека, что даже больше, чем количество погибших от нападения акул. В общей сложности, за три года селфи 127 раз становилось причиной смерти людей.

Чаще всего селфи-смерть наступала из-за падения с высоты, что говорит о тяге людей фотографироваться на краю обрывов, скал и высоток. Также большое количество селфи-смертей происходило в воде, особенно при прыжках в воду с высоты. На втором месте по количеству смертей во время селфи стоят случаи на железной дороги. В США и России значительная доля селфи-смертей связана с оружием.

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