Руководство ряда кредитных организаций Таджикистана наказали за непредставление сведений о подозрительных операциях с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю.

Судебные органы Таджикистана, рассмотрев представленный Департаментом финансового мониторинга Нацбанка отчет, наказали руководителей одного банка и четырех микрокредитных организаций штрафами.

В опубликованном Департаментом финмониторинга отчете за 2017 год не указывается, какие кредитные организации были наказаны. Общий размер штрафа составил 13 тысяч сомони.

Еще три банка и одна микрокредитная организация оштрафованы на 90 тысяч сомони за предоставления Нацбанку недостоверных сведений.

Руководителям четырех банков Нацбанк поручил провести разъяснительные работы с персоналом относительно законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

В целом Департамент финмониторинга совместно с другими управлениями НБТ провел в течение года проверки в 8 банках и 14 микрокредитных организациях.

«В результате, были отозваны лицензии двух микрокредитных организаций, в отношении 7 кредитных организаций осуществлены действенные меры в виде штрафа на сумму 1 млн 525 тысяч сомони», - говорится в отчете Департамента.

Напомним, на основании закона РТ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» разработан Реестр признаков подозрительных операций и сделок. Реестр определяет порядок раскрытия признаков подозрительных операций и сделок.

Подотчетные организации обязаны вовремя предоставить Департаменту финансового мониторинга сообщений о подозрительных операциях.

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