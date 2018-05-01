Союз ремесленников Таджикистана обзавелся собственным выставочным залом, а также запустил свой сайт.

В рамках реализации программ, посвященных Году развития туризма и народных ремесел, Союз ремесленников Таджикистана 28 апреля провел церемонию открытие выставочного зала «UCT Showroom» а также объявил о запуске официального интернет-портала ремесленников www.tajikartisans.com, сообщили в Союзе.

Выставочный зал находится по адресу ул. Тахмос 377 в здании столичного комплекса «Наврузгох». В нем будут представлены национальные изделия, изготовленные ремесленниками Таджикистана.

В частности, аксессуары, сувениры, изделия из дерева, керамика ручной работы, авторские украшения из серебра, текстиль, стильные сумочки и клатчи, национальные инструменты, предметы декора и многое другое.

Интернет-портал ремесленников представляет собой информационную площадку, где можно узнать о самой организации, ее членах и партнерах, актуальные новости.

Календарь событий на сайте позволит узнать о предстоящих фестивалях и ярмарках ремесленников.

Помимо этого, посетителям портала представляется возможность знакомиться с национальными изделиями ремесленников со всех уголков Таджикистана.

Мероприятие было организовано Союзом ремесленников Таджикистана при участии проекта «Сеть бизнес посреднических организаций и конкурентоспособных предприятий в Таджикистане и Кыргызстане» (NICE-TAK), финансируемого Европейским Союзом в софинансировании с Федеральным министерством по экономическому сотрудничеству и развитию Германии.

Проект реализуется международным консорциумом, в состав которого входят неправительственная организация CESVI (Италия), Национальная Ассоциация малого и среднего бизнеса Таджикистана (НАМСБ), Национальная Ассоциация деловых женщин Таджикистана (НАДЖТ), Бишкекский деловой клуб (БДК), Союз ремесленников Таджикистана (СРТ), возглавляет консорциум неправительственная организация SEQUA (Германия).

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