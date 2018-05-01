Председатель Открытой акционерной холдинговой компании «Барки Точик» Мирзо Исмоилзода избран руководителем Федерации настольного тенниса Таджикистана.

Новому руководству Федерации настольного тенниса предстоит решить задачи популяризации этого вида спорта в республике, установить в парках отдых страны столы для игры в настольный теннис, подготовить профессиональных спортсменов для выступления на международной арене.

На церемонии представления нового руководителя было отмечено, что из-за отсутствия внимания в прошлом многие таланты из этого спорта уходили в другие, а более успешные перебрались в другие страны.

Например, самый талантливый таджикский теннисист Саади Исмаилов в 12 лет вместе с отцом переехал в Россию. Спустя несколько лет он стал лучшим игроком Татарстана по настольному теннису. Сегодня он на международных спортивных соревнованиях представляет сборную России. На 1 апреля 2018 года в общем рейтинге Федерации настольного тенниса РФ Саади Исмаилов находился на 13-й позиции.

Одной из задач нового руководства Федерации является создание необходимых условий для развития пинг-понга.

Настольный теннис является олимпийским видом спорта, входит также в программу предстоящих Азиатских игр в Индонезии.

Мирзо Исмоилзода выразил благодарность членам федерации за высокое доверие и обещал оправдать их ожидания.

Напомним, в своем послании к парламенту президент страны подверг критике деятельность некоторых спортивных федераций из-за слабой работы.

В настоящее время идет работа по активизации деятельности этих спортивных организаций.

Недавно в федерации самбо республики также произошла смена руководителя.

В разные годы Федерацию настольного тенниса Таджикистана возглавляли Абдурасул Мирзоев (брат Гаффора Мирзиева), опальный политик Зайд Саидов, глава аэропорта Рустам Халиков.

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