Звезда таджикской сцены Шабнам Сурайё и танцевальный ансамбль «Падида» своим выступлениями привели в восторг участников фестиваля «Бойсун бахори» в Узбекистане.
В Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана 28-29 апреля прошел традиционный международный открытый фольклорный фестиваль «Бойсун бахори» — «Байсунская весна».
Таджикистан на фестивале был представлен популярной эстрадной певицей Шабнам и ансамсблем "Падида": выступления таджикских артистов покорило узбекскую публику.
Мы отправились на фестиваль вместе с артистами театр-студии «Падида» под руководством Заслуженной артистки республики Шарофат Рашидовой на их собственном автобусе.
На границе нас встретили и сопровождали до места празднества официальные лица Сары-Ассийского района Узбекистана.
Расположенное у подножия живописных гор местечко под названием Паданг принял в этот фестиваль около 40 тыс. зрителей, среди которых было много гостей из зарубежных стран.
Нас сразу повели в юртовый лагерь, где были расположены торговые лавки, несколько сцен для выступления фольклорных ансамблей, арены для канатоходцев, петушиных и бараньих боев, народной борьбы. Были организованы точки питания, в них продавали разные блюда, танур-кабоб, жарили шашлыки, прямо здесь пекли байсунские лепешки, в казанах варился плов.
В 19.00 начался сам фестиваль. Перед открытием торжеств в небо поднялись пять аэростатов, которые пролетали над зрителями.
На сцене наряду с фольклорными группами Узбекистана свое искусство показали и зарубежные гости.
Сначала порцию аплодисментов публики сорвал ансамбль «Падида», которые танцевали таджикские народные танцы.
А затем на сцене появилась Шабнам Сурайё, которая спела несколько песен, а зрители ей с большим удовольствием подпевали и стоя аплодировали.
Фестиваль завершился выступлением Народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой.
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