Сборная Таджикистана выиграла две медали на молодёжном чемпионате Азии по боксу, который завершился 27 апреля в Таиланде.

Серебряную медаль в весовой категории 64 кг среди девушек завоевала Идимох Холова, а у юношей Мухаммадали Абдурахмонов завоевал бронзу в весе до 75 кг, сообщает пресс-центр Национального олимпийского комитета.

В этом турнире разыгрывались лицензии на участие в молодежном чемпионате мира, который пройдет в Венгрии в августе, и в летних юношеских Олимпийских играх в Аргентине.

По условиям AIBA лицензии получили все боксеры, дошедшие до полуфинала. В этом континентальном первенстве участвовали 235 боксеров из 35 государств.

«Атлеты нынешнего чемпионата - это потенциальные участники от континента не только на Олимпиаде в Буэнос-Айресе, но и в Токио в 2020 году», - сказал вице-президент Международной ассоциации любительского бокса (АИБА), президент Азиатской конфедерации бокса Серик Конакбаев.

В общекомандном зачете Таджикистан занял 10-е место благодаря медалям Идимох и Мухаммадали.

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