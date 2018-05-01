Весь коллектив футбольной команды "Худжанд»" после победного матча с "Панджшером" вступил в члены правящей Народной демократической партии Таджикистана, лидером которой является президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Как сообщается на официальном сайте клуба, членские билеты игрокам прямо на поле вручили официальные лица города во главе с первым заместителем председателя Согдийской области Рустамом Рахматзода.
"Исполнительный директор ФК «Худжанд» Мурод Умаров от имени всего коллектива ФК «Худжанд» выразил огромную благодарность в адрес Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента страны, уважаемому Эмомали Рахмону за всестороннюю поддержку спорта и в частности за развитие футбола в республике", - отмечается на сайте футбольного клуба.
Напомним, вчера, 29 апреля, в рамках 7-го тура Чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги "Худжанд" дома одержал убедительную победу со счетом 4:0 над командой "Панджшер" из района Балхи Хатлона.
Двумя голами отличился нападающий "Худжанда" Джахонгир Эргашев, который в числе других игроков, стал членом правящей партии Таджикистана.
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El10 часов назад
смешно
Гость10 часов назад
А как же СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ?
Роберт Мугабе10 часов назад
Вот молодцы! Теперь жизнь заиграет у них другими цветами! Так держать, горд за них. Только если им теперь на поле наваляют, то это как бы партии наваляли? 😂