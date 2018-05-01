Весь коллектив футбольной команды "Худжанд»" после победного матча с "Панджшером" вступил в члены правящей Народной демократической партии Таджикистана, лидером которой является президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Как сообщается на официальном сайте клуба, членские билеты игрокам прямо на поле вручили официальные лица города во главе с первым заместителем председателя Согдийской области Рустамом Рахматзода.

С сайта fc-khujand.tj

"Исполнительный директор ФК «Худжанд» Мурод Умаров от имени всего коллектива ФК «Худжанд» выразил огромную благодарность в адрес Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента страны, уважаемому Эмомали Рахмону за всестороннюю поддержку спорта и в частности за развитие футбола в республике", - отмечается на сайте футбольного клуба.

Мурод Умаров вручает партбилет нападающему "Худжанда" Фарходу Тохирову. С сайта fc-khujand.tj

Напомним, вчера, 29 апреля, в рамках 7-го тура Чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги "Худжанд" дома одержал убедительную победу со счетом 4:0 над командой "Панджшер" из района Балхи Хатлона.

Двумя голами отличился нападающий "Худжанда" Джахонгир Эргашев, который в числе других игроков, стал членом правящей партии Таджикистана.

Джахонгир Эргашев С сайта fc-khujand.tj

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