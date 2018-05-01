В Москве в понедельник проходит митинг протеста против запрета в России мессенджера Telegram.

Как сообщает Радио Свобода, активисты собрались на проспекте Сахарова, где власти Москвы согласовали акцию с участием пяти тысяч человек.

По данным активистов, на митинг к настоящему моменту пришло более двух тысяч человек. У людей в руках флаги и плакаты в защиту Telegram и против Роскомнадзора.

с сайта lenta.ru

Митинг организовали активисты незарегистрированной в России Либертарианской партии.

"Блокировка Telegram – это национальный позор: ни одно государство, претендующее на лидерство в XXI веке, не должно препятствовать развитию собственных технологий и цифровому прогрессу" - говорится в заявлении организаторов.

В нем на митинг призывают всех, кто выступает за "свободу слова, свободный интернет и цифровой прогресс".

Из-за попыток заблокировать Telegram, которые начались 16 апреля, страдают многие сторонние ресурсы: Роскомнадзор требует заблокировать подсети зарубежных хостинг-провайдеров, через которые мессенджер остается доступен для российских пользователей.

Акцию поддержал основатель Telegram Павел Дуров.

"Россия находится на перепутье – полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы" - написал он в ВКонтакте.

В поддержку акции высказался также оппозиционер Алексей Навальный. Он присутствует на митинге.

Участники акции принесли с собой бумажные самолетики, которые напоминают логотип мессенджера Telegram. Активисты держат в руках плакаты с надписями «Победа будет за нами», «Долой царя», и другие, осуждающие действия Роскомнадзора.

