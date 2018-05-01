В Ташкенте сегодня прошла встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы Турции Реджепа Эрдогана.



Супруга Эрдогана Эмине Эрдоган на своей странице в Twitter выразила благодарность супруге Шавката Мирзиёева Зироатхон Хошимовой за встречу и искреннюю беседу.

Эмине Эрдоган также разместила фото со встречи президентов и вместе с Зироатхон Хошимовой в своем Твиттере.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером 29 апреля прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Как сообщалось ранее, в резиденции Куксарой пройдут переговоры глав двух стран, на которых будут обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономических, инвестиционных и других сферах.



Также планируется, что Эрдоган выступит с речью в Олий Мажлисе и вместе с Шавкатом Мирзиёевым посетит бизнес-форум с участием деловых кругов Узбекистана и Турции. 1 мая глава Турции посетит Бухару.

Президента Эрдогана в рамках визита будут сопровождать до 150 турецких предпринимателей, сообщает Kaktusmedia.

Перед поездкой в Ташкент Реджеп Тайип Эрдоган провел брифинг в аэропорту Ататюрка в Стамбуле.

Как сообщается на официальном сайте главы Турции, Эрдоган выразил надежду, что восстановит упущенные возможности между Узбекистаном и Турцией. Кроме того, он выразил намерение открыть в Узбекистане научно-исследовательские институты имама аль-Бухари и Матуриди.