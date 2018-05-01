Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России повысит тарифы на аэронавигационное обслуживание в небе России. В связи с этим, после одобрения правительством РФ, цены на авиабилеты в Россию повысятся, отмечается на сайте антимонопольного органа России, пишет Migrant.news.tj.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа о повышении тарифов за аэронавигационное обслуживание в небе России. Их не поднимали уже восемь лет.

"Теперь рост обосновывается тем, что за эти годы расходы аэронавигационной службы выросли. И не только из-за инфляции, но и из-за роста цен на топливо и электричество, на оборудование. Как и во всех регулируемых государством тарифах, и в аэронавигационных должна происходить индексация. Цены на билеты тоже подрастут", — отмечает "Российская газета", статья которой размещена на сайте ФАС.

Ставки аэронавигационных сборов регулируются в России, как для отечественных перевозчиков, так и для зарубежных.

Например, для небольшого самолета массой меньше двух тонн 100 километров полета в российском небе обойдется в $11,1 (сейчас $10,6). Для российских перевозчиков 100 километров полета на небольшом самолете обойдется в 351,8 рубля (сейчас 335,6 рубля).

Для борта весом 400 тонн, который может перевозить грузы и пассажиров на большие расстояния, например, из США в Южную Корею, такая ставка будет выше. Сейчас — $128,4, а будет $134,6 за 100 километров. Для российских авиакомпаний - 3238,1 рубля (сейчас — 3089,2 рубля).

Когда точно будут введены новые ставки, в проекте приказа не уточняется.

Но уже известно, что с 1 июля 2018 года планируется повысить ставки сбора всем категориям пользователей на маршрутах обслуживания воздушного движения на 4,8%.

Провайдером аэронавигационного обслуживания в России, который обслуживает воздушные пути, является Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД). Она разрабатывает оптимальные пути для выполнения полетов по кроссполярным и трансвосточным маршрутам, что позволяет сокращать полетное время, экономить топливо и уменьшить выбросы СО2 в атмосферу.

Любое повышение тарифов, будь то аэропортовые услуги, цены на топливо или же аэронавигационные услуги, напрямую влияют на стоимость авиабилетов.

Это повышение на себе почувствуют пассажиры российских рейсов. Пока не ясно, на сколько будут повышены цены на авиабилеты на рейсы из Таджикистана, однако уже точно известно, что это будет не менее 5%.

На сегодня из Таджикистана осуществляются свыше 15 рейсов в разные российские города и полеты в Россию являются основным источником заработка как таджикских авиакомпаний, так и аэропортов республики.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus