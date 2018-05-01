Согласно решению главы Согдийской области участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также вдовам, чьи мужья погибли в ходе этой войны, будет выделена единовременная денежная помощь в размере 1500 сомони каждому.

В честь 73-й годовщины Победы денежная помощь в размере 1200 сомони каждому будет выделена также лицам, которые в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов находились на военной службе и лицам, проработавшим в тылу не менее 6 месяцев, а также ветеранам войны и труда, имеющим медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За Победу над Японией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг» .

В преддверии и в дни празднования Дня Победы ветеранам войны и труда будут предоставлены бесплатные медицинские услуги. В рамках праздничных мероприятий будет проведена Неделя памяти, организованы почетные караулы у памятников павшим в войне, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, посещения ветеранов и вдов, погибших в годы войны, - сообщает пресс-служба председателя Согдийской области.

Как сообщил «АП» заместитель председателя Совета ветеранов войны и труда Согдийской области Шавкат Алиев, в настоящее время на территории области проживают 101 участник Великой Отечественной войны, 467 тружеников тыла и 4 семьи, чьи главы погибли на полях сражений.

Двое ветеранов ВОВ – Остон Саидов из Айнинского района и Махмудали Бобоев из Ашта в феврале текущего года отметили свой 100-летний юбилей.

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