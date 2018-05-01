Газета The New York Times опубликовала список из нескольких десятков вопросов, которые спецпрокурор Роберт Мюллер собирается задать президенту США Дональду Трампу в рамках «российского расследования», пишет Медуза.

Вопросы касаются обстоятельств увольнения советника по национальной безопасности Майкла Флинна, увольнения директора ФБР Джеймса Коми, перспективы увольнения самого Мюллера, отношений Трампа с главой Минюста Джеффом Сешнсом и возможных связей его штаба с россиянами. Среди вопросов есть такие:

Что вы знали о телефонных разговорах мистера Флинна с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря 2016 года?

В чем причина непрекращающейся критики мистера Коми и его бывшего заместителя Энрю Маккейба с вашей стороны?

Какие обсуждения вы вели об увольнении спецпрокурора и что вы сделали, когда про это сообщили в СМИ?

Какие обсуждения антироссийских санкций были во время предвыборной кампании?

Что вам было известно о российских кибератаках и российских действиях в соцсетях во время кампании?

Список вопросов был составлен в ходе переговоров между представителями расследования Мюллера и юристами Трампа о том, как должен пройти допрос.

Как отмечает газета, адвокат Трампа Джон Дауд считал, что президент не должен лично отвечать на вопросы Мюллера. После получения списка вопросов он продолжил настаивать на этом мнении, однако Трамп заявил, что хочет встретиться с Мюллером. После этого Дауд ушел в отставку, а интересы Трампа в расследовании стал представлять Рудольф Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка.

Бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен руководителем расследования возможного вмешательства России в президентские выборы после того, как президент Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

В рамках расследования уже были предъявлены обвинения нескольким людям. Обвинения касаются, в основном, дачи ложных показаний ФБР. Бывшему главе штаба Трампа Полу Манафорту предъявлены обвинения в связи с его лоббистской деятельностью.

Дональд Трамп отрицает какую-либо связь своей предвыборной кампании с Россией.