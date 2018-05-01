Сегодня исполняется 110 лет актеру, режиссеру дубляжа, Заслуженному деятелю искусств Таджикистана Кутбиддину Олими (Алимов), который внес достойный вклад в развитие не только отечественного кинематографа, но и в воспитание целого поколения таджикистанцев.

Из нынешнего молодого поколения, действительно, мало кто о нем знает. Но, как считает культуролог, доктор философских наук Садулло Рахимов, его собственное становление как гражданина, а также становление многих его сверстников, прямо или косвенно связано с именем Олими…

«По телевизору ранее чаще показывали кино. Мы все - и стар, и млад, напряженно следили за всем, что происходило на экране. И что было интересно, там даже Владимир Ильич Ленин разговаривал по-таджикски. Правда, слегка картавил…», - вспоминает Садулло Рахимов.

«Выявляя истоки того духовного, что накопилось во мне за все эти годы, я обнаруживаю, что все эти «накопления» из мира прекрасного, мира искусства, и, особенно, из мира кино, идут из той самой нашей «духовки», куда немало вкладывал труда и Кутбиддин Олими. Своими фильмами, сдублированными на таджикский язык, он учил меня жить, любить, понимать людей. Он как бы транслировал для меня, и для моего поколения, высокую культуру, ценности, образ жизни. Это вовсе не пафос, не панегирика, которую мы любим произносить на юбилейных вечерах. Это есть признание того реального и значимого, что определило в дальнейшем мое становление, как гражданина», - делится впечатлениями киновед.

«В меня вкладывали мировые знания и ценности. А для меня тогдашнего 10-летнего мальчишки, приехавшего из кишлака, не знавшего русский язык, это было принципиально – со мной разговаривали на моем родном языке. То есть, таким образом, в меня вложили базовые знания, базовые ценности, которыми я сейчас дорожу», - писал ранее Садулло Хайруллоевич в своем очерке про Кутбиддина Олими.

Так кто же такой Кутбиддин Олими?

Он был одним из первых национальных кадров в таджикском кинематографе. Окончил трехгодичные курсы актерского мастерства при Душанбинской киностудии в 1936 году, затем учился в Театральном институте в Москве.

Трудовую деятельность начал в 1938 году помощником и ассистентом режиссера в художественном фильме «Сад» режиссера Николая Досталя. Через год, понимая важность для становления молодой республики, где коренное население, особенно в сельской местности, особенно нуждается в фильмах на родном языке, он перешел на другую специальность и стал режиссером дубляжа.

Но началась Великая отечественная война и в 1941 году Кутбиддин Олими стал ассистентом режиссера в фильме «Сын Таджикистана» Василия Пронина на сценарий Мухаммаджона Рахими. Лента повествовала о дружбе двух солдат – таджика и русского на фронте и по сути, вдохновляла советский народ на новые боевые подвиги.

Кутбиддин Олими и сам был фронтовиком: с 1942 по 1945 годы он воевал на фронтах Великой Отечественной войны в рядах действующей советской армии на территории Польши и Германии. За боевые заслуги перед Отечеством был награжден различными медалями и орденами.

После Победы, вернувшись в Таджикистан, Кутбиддин Алимович снова вернулся на «Таджикфильм».

Профессиональный дубляжный цех киностудии сформировался в полной мере благодаря блестящему знанию родного языка и организаторским способностям Кутбиддина Олими. Ведь в те годы практически было прекращено производство игровых фильмов на киностудии и эта обстановка продлилась до 1955 года. В этот «бескартинный» период снималось документальное кино, и осуществлялось дублирование фильмов других республик на таджикский язык.

Именно в этот период сформировался профессиональный дубляжный цех киностудии во главе с Кутбиддином Олими, который, привлекая к дубляжу таджикских писателей, режиссеров и актеров театров, подготовил «почву» для сохранения и восстановления национального игрового фильма.

Тем самым, он не только способствовал дальнейшему развитию отечественного кино, не только воспитал плеяду авторов-переводчиков, режиссеров дубляжа, актеров, но и создал ту ауру, тот духовный контекст, который определил подлинную значимость таджикского языка и в целом, духовной культуры таджиков.

Кутбиддин Олими был режиссером дубляжа около 300 художественных фильмов, среди которых легендарные советские картины «Чапаев», «Молодая гвардия», «Солдат Иван Бровкин», «Укротительница тигров» и многие другие.

По словам киноведа Садулло Рахимова, практически, Кутбиддин Олими был одним из тех, кто мужественно боролся с той прослойкой, проникшейся в администрацию киностудии, которая не подпускала в кино местные кадры.

«Из-за этой группы со скандалом был вынужден покинуть Родину Камиль Ярматов. Из-за ее интриг объявили «врагом народа» Гуломризо Бахора, который впервые ввел в таджикское кино таджикский язык. По интригам этой группы был выдворен Лев Кулешов, который пытался снять «Дохунду» по произведению Айни, режиссерская разработка которого стала впоследствии основой его курса режиссуры… Кутбиддин Олими выстоял против этой силы. Не только выстоял, но и сохранил потенциал кадров, который в нужный момент дал каскад замечательных фильмов, которыми гордится сегодня таджикское кино», - отметил Рахимов.

Семья

Семья Кутбиддина Олими тоже была образцовой: его сестра Хосият Олимова была одним из первых дикторов таджикского телевидения, старший сын Акмал - известным журналистом, другой – Рашид, в советские годы стал главным вожаком комсомольцев Таджикистана, а ныне – известный таджикский дипломат.

Будучи на небольшой «киношной» должности, этот человек мыслил и делал масштабные дела. С позиции истинного интеллигента, с позиции гражданина, патриота своей родины. Анализируя его деятельность, глядя на тех, кого он поддерживал, сохранял их талант, вдохновлял, воспитывал, думаешь, вот бы нам всем сегодня таких скромных, но делающих масштабную работу, людей!

Он сделал так, что разработанный им же «механизм» продолжает работать и сегодня, во благо людей. Наверное, это самое главное, когда тебя уже нет, а начатое тобою дело еще продолжается…

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus