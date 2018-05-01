В День города «Азия-Плюс» организовала в центре Душанбе яркий праздник - первый фестиваль воздушных змеев и назвала его «Осмони Душанбе».

Еще когда мы только объявили о планах его провести, в соцсетях появились привычные комментарии ворчунов, мол, «какое отношение имеют к таджикам воздушные змеи, опять вы навязываете нам чужие традиции!».

Они были неправы, потому что воздушные змеи – это в том числе и наша старинная традиция! Все новое ведь всегда хорошо забытое старое. Сейчас уже не все помнят, что по-таджикски воздушный змей называется «бодпарак» или «лайлак». В прежние годы их обычно запускали весной, в дни Навруза. Эта традиция до сих пор жива и в соседнем Афганистане: там каждую весну устраиваются настоящие воздушные бои, в которых надо «подрезать» летательный аппарат соперника, и там любой мальчишка умеет сам сделать змея и запустить его так, что заглядишься.

Кстати, эту традицию красочно описал знаменитый афганский писатель Халед Хосайни в своем романе-бестселлере «Бегущий за ветром».

Но это не самое главное, после нашего фестиваля многие знакомые и незнакомые душанбинцы подошли и просто сказали нам искреннее спасибо. Они рассказывали, что фестиваль напомнил им детство, когда они сами мастерили змеев из газеты «Правда» и стеблей камыша, когда учились запускать их в небо, когда переживали, если змеи застревали в проводах. И в эту субботу всё это им удалось повторить: взрослые, солидные мужчины запускали своих змеев, вокруг собирались толпы мальчишек, которые с восхищением наблюдали за тем, как змей поднимается выше и выше. А потом пытались запустить змеев сами. И мужчинам этот восторг неожиданно нравился, и они изо всех сил старались поднять змея еще выше. Но больше всего этот восторг нравился их маленьким сыновьям и дочерям: мол, видели, какой у меня папа – он самый-самый лучший в мире!

Этих мгновений простого счастья из-за такой мелочи могло бы и не быть; наша красивая идея могла бы так и остаться идеей, если бы не поддержка «Оби зулол», крупнейшего отечественного производителя прохладительных напитков и натуральных соков. Эта компания выступила генеральным партнером нашего мероприятия, и праздник состоялся.

21 апреля, в День города, в столичный парк «Наврузгох» пришли тысячи душанбинцев. Здесь были воздушные змеи, музыка и танцы, игры и конкурсы, еда и напитки. Фестиваль получился веселым, и мы очень хотим, чтобы «Осмони Душанбе» стал в нашем городе новой красивой традицией. Это же классно, когда небо над твоей головой расцветает радугой разноцветных «бодпараков»! И вообще, классно летать...

От имени команды «Aзии-Плюс» большое спасибо всем, кто поддержал нашу инициативу и подарил Душанбе этот праздник.

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