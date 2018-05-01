Сегодня в офисе Медиа-группы «Азия-Плюс» состоялась церемония вручения подарков победителям конкурса фотографий, сделанных во время Первого фестиваля воздушных змеев. Подарки победителям вручили представители организаторов фестиваля – компании «Оби зулол/RC-cola» и медиа-группы «Азия-Плюс».

Три победителя были определены по наибольшему количеству лайков в Инстаграм.

Первое место и телевизор получил студент 3 курса Дониерхуджа Бахромзода. На фотографии, которая получила больше всего лайков, был воздушный змей, который молодой человек вместе с друзьями сделал специально для фестиваля.

«Я узнал о проведении фестиваля, слушая ваше радио, - рассказал Дониерхуджа. – Мы делали своего змея больше двух дней, и нам удалось поднять его в воздух, но, правда, невысоко. Вообще змеев мы делаем в Истаравшане каждый год».

Второе место и смартфон получил Фируз Бакоев. По словам молодого человека, он пришел на фестиваль вместе с супругой, но тогда еще не знал о конкурсе, а просто делал фотографии. «Узнал позже с вашей страницы в Фейсбуке, выбрал самый удачный, на мой взгляд, кадр, который снял на телефон», - рассказал Бакоев.

Студент Шукрулло Худойбердиев занял третье место и получил в подарок микроволновую печь. «На ваш фестиваль шел специально, чтобы запускать змеев, но возле сцены увидел стенд с объявлением о проведении фотоконкурса, он изменил тогда мой день. Я стал специально фотографировать и искать удачные фотографии, потом выложил в Инстаграм целый альбом с мероприятия. Это был крутой фестиваль».

Все участники поблагодарили «Азию-Плюс» и «Оби зулол» за такое красочное мероприятие и попросили провести его и в следующем году.

Напомним, организаторами фестиваля, который собрал тысячи участников, выступили медиа-группа «Азия Плюс» и компания «Оби зулол/RC-cola». Мероприятия проведено при поддержке администрации города Душанбе. Партнерами стали компании Tcell, «Таджик Эйр» и «Гедеон Рихтер».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus