Сегодня в социальной сети Инстаграм появилось видео, на котором зафиксирован момент падения девушек в реку Сурхоб, о котором мы писали накануне.

Видео на телефон снимала другая девушка – сестра погибшей 15-летней девочки, которая также находилась с ними на берегу реки.

В кадр попали минуты, когда девушки подошли к бурной реке и намеревались сделать фото очень близко к воде. Затем одна из девушек упала в воду, а вторая, чтобы помочь ей, протянула руку, но тоже сорвалась в реку. На видео видно, что быстрое течение реки в секунды унесло девушек от берега.

Тела 15-летней жительницы джамоата Сари Пул Раштского района и 19-летней душанбинки были найдены в 35 километрах ниже по течению 29 апреля.

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