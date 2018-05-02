Первый вице-спикер МН МО РТ Абдуджаббор Азизи и посол Словакии в РТ Ян Бори

Таджикистан и Словакия планируют укрепить договорно-правовую основу двухсторонних отношений. Стороны заинтересованы в разработке и подписании соглашений по сотрудничеству в различных направлениях.

Вопросы укрепления таджикско-словацких связей обсуждены сегодня, 2 мая, на встрече первого заместителя председателя нижней палаты парламента Таджикистана Абдуджаббора Азизи с послом Словакии в республике Яном Бори, сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ Мухаммадато Султонов.

На встрече была подчеркнута необходимость разработки соглашений по торгово-экономическому, инвестиционному, энергетическому сотрудничеству, а также документы по взаимодействию в области науки, образования, сельского хозяйства, туризма и прочее.

Особо было отмечено, что ежегодно в рамках словацкой правительственной программы таджикским абитуриентам выделяются квоты для получения степени магистра в различных социально-экономических областях в вузах Словакии.

Азизи подчеркнул, что двумя странами еще в 2008 году подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере экономики.

Отметим, что правительствами Таджикистан и Словакии пока еще не заключены какие-либо соглашения о сотрудничестве в экономических областях.

Двухсторонний товарооборот между Таджикистаном и Словакии по итогам прошлого года составил всего 260,8 миллионов долларов. В первом квартале этого года две страны наторговали между собой на 32 миллионов долларов. Весь объем двухсторонней торговли составляет импорт словацких товаров в Таджикистан.

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