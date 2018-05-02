Первый супермаркет “Би1” открылся в микрорайоне Испечак Душанбе – напротив пятничной мечети по ул. Хамадони. В ближайшее время сеть супермаркетов откроется в других районах столицы, а затем и страны. Супермаркеты “Би1” – это дополнительная розничная сеть гипермаркета Ашан.

Сегодня в Душанбе состоялось открытие нового супермаркета “Би1” (Bien – в переводе с французского – «хорошо»). Красную ленту разрезали посол Франции в Таджикистане Ясмин Гуедар и генеральный директор компании «Шивер Таджикистан» Ален Бартез.

“Би1” с французского языка переводится “хорошо”, то есть наш супермаркет – хороший. Бренд “Би1” является мировой сетью супермаркетов, концепция которой заключается в создании широкой сети филиалов, предлагающей клиентам продукты питания, отвечающие всем стандартам качества по приемлимым ценам и с особым вниманием к покупателям”, - сказал Ален Бартез.

Г-жа Ясмин Гуедар, в свою очередь, заявила, что посольство Франции в РТ будет поддерживать компанию “Шивер Таджикистан”.

“То, что делает компания “Шивер Таджикистан” хорошо сказывается на экономическом развитии республики и, в частности, частного сектора, что обязательно привлечет новых инвесторов и бизнесменов в Таджикистан”, - отметила посол.

1 /4

Кроме этого, Ясмин Гуедар подчеркнула высокую значимость назначения на позицию директора супермаркета Нигины Дустмухамад, что отвечает одной из главных целей политики Франции и Таджикистана – стремлению к гендерному равенству.

Она пообещала личное покровительство директору супермаркета “Би1”, поскольку Нигина Дустмухамад станет примером для других таджикских женщин, которые борятся за получение высоких должностей в организациях и на предприятиях руспублики.

Нигина Дустмухамад присоединилась в команде компании “Шивер Таджикистан” два года назад в качесте менеджера. До этого времени она на протяжении 9 лет работала в московском гипермаркете “Ашан”.

В супермаркете “Би1” представлено более 5 тысяч наименований товаров первой необходимости, которые закупаются, как у местных производителей и дистрибьютеров, так и импортируемых продуктов из Ашана России.

Напомним, что три года назад компания «Шивер Таджикистан» открыла первый гипермаркет «Ашан» в Таджикистане, и теперь усиливает свои позиции в республике, как ведущего международного инвестора.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus