В России опубликовали рейтинг самых дешевых иномарок, доступных россиянам в мае 2018 года. Всего эксперты назвали пять моделей четырех производителей.



Лидером списка уже довольно долго остается Ravon R2, который собирают в Узбекистане, сообщает издание CarsWeek.Ru. Сейчас покупателям доступны микролитражки еще прошлогоднего выпуска, а вот цена сошедшего с конвейера в 2018 году авто стартует уже с 489 тыс. рублей ($7,7 тыс).



На втором месте седан Datsun on-DO: от 444 тысяч ($7тыс) за автомобиль 2017 года и от 451 тыс. рублей ($7,1 тыс) за автомобиль. За эти деньги можно стать владельцем машины японского бренда, но не стоит забывать, что это всего лишь перелицованная Lada Granta.

Затем следует опять «узбекский кореец»: Ravon Nexia продают по цене от 449 тыс. рублей ($7 тыс).

Между тем, восемь месяцев назад в Душанбе был открыт автосалон по продаже узбекских машин под брендом Ravon.

Жителям Душанбе и гостям столицы предлагаются легковые автомобили Ravon таких марок, как R2, R4, Gentra, Nexia R3, Damas, а также мини-грузовик Labo.

Несмотря на короткий срок деятельности, автосалон успел добиться ощутимых успехов на таджикском рынке.

- Снижение ставок таможенных пошлин на ввоз новых авто дает нам хорошие шансы поставлять в республику автомобили прямо с завода-производителя за короткий срок. По заказу покупателя автомобиль будет доставлен в Душанбе за период от 5 до 10 дней. В этом плане у нас большой плюс по сравнению с другими. Кроме того, автолюбителей Таджикистана привлекают наши сравнительно доступные цены и качество автомобилей Ravon, отвечающих новым стандартам безопасности ISO и другим требованиям мирового автопроизводства, рассказал "АП" директор автосалона Фаррух Замонов.

Пока о больших партиях продажи Ravon в Таджикистане говорить рано, но даже нынешние показатели позволяют компании надеяться на успех в ближайшем будущем. Так, за семь месяцев, по словам директора автосалона, в Душанбе было доставлено около 250 автомобилей, более 220 из которых уже продано.

Цены на узбекские машины сравнительно невысокие: начиная от $7 тыс.450 (Ravon R2) до $12 тыс.700 (Ravon Gentra).

Ravon - национальная автомобилестроительная марка Узбекистана, основанная в 2015 году в результате сотрудничества узбекских автомобилестроителей с южнокорейской автокорпорацией Daewoo. Машины этой марки производятся на Аcакинском заводе GM Uzbekistan.

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