В Душанбе состоялась встреча Генерального секретаря ШОС Рашида Алимова с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Асловым.

Стороны обсудили актуальные вопросы текущей и перспективной повестки дня ШОС, включая подготовку к заседанию Совета глав государств-членов ШОС, проведение которого запланировано на 9-10 июня с.г. в Китае.

Собеседники сошлись во мнении, что предстоящий саммит, который впервые в истории Организации пройдёт в формате «шанхайской восьмёрки», придаст дополнительный импульс развитию ШОС, с новой силой раскроет огромный потенциал добрососедства, сотрудничества и взаимодействия между государствами-членами ШОС и их народами, сообщает секретариат ШОС.

Был также рассмотрен ряд вопросов, касающихся состояния и перспектив развития международных связей ШОС.

Генеральный секретарь ШОС находится в Душанбе для участия в Международной конференции высокого уровня, посвящённой противодействию международному терроризму и экстремизму. Организаторами конференции выступают Правительство Республики Таджикистан, ООН, ОБСЕ и ЕС.

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