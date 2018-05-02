Надзорные органы закрыли столовую «Мурги ором» в Бободжон Гафуровском районе Согдийской области Таджикистана, в которой готовили кур, бросая их в кипящий котел живыми, сообщает CA-NEWS.



Столовая «Мурги ором», расположенная в предместье Худжанда, славилась отлично сваренной домашней курятиной, пока в социальных сетях не появился видеоролик, как повара этой столовой в условиях ужасной антисанитарии бросают живых кур в котел, а уже потом чистят и потрошат их.

Как пишет издание со ссылкой на заместителя главного врача Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Фурката Шарипова, после появления в сети этого видео они немедленно приступили к проверке столовой.

"Было установлено, что сотрудники этой столовой 15 дней назад с целью сэкономить 50 дирамов с каждой курицы устроили на кухне «душегубку» для живых кур. В ходе проверки были выявлены и другие недостатки по санитарной части", - отметил он.



С 20 апреля деятельность столовой была прекращена. В отношении руководства столовой, известной под названием «Мурги ором», но в действительности зарегистрированной под названием «Мухаммад» и принадлежащей Файзулло Олимову, составлен протокол и направлен для принятия мер в районную прокуратуру, отметил Шарипов.



По словам Шарипова, до этого органы санэпидемнадзора проверяли столовую «Мухаммад» в декабре 2017 года, а по выявленным недостаткам оштрафовали ее руководство на 1 тысячу сомони (110 долларов).

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