Каждый год во всем мире от болезней, вызванных загрязнением воздуха. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным организации, уровень загрязнения остается опасно высоким во многих частях мира.

«Новые данные ВОЗ показывают, что девять из десяти человек дышат воздухом, содержащим повышенные уровни загрязнителей, и, согласно последним оценкам, 7 млн человек умирают ежегодно вследствие загрязнения атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений», - отмечает организация в распространенном в пресс-релизе, сообщает РБК.



Как отмечается в инфографике ВОЗ, в это число входят люди, вдыхающие воздух и на улице, и у себя дома. Из них 21% умирают из-за пневмонии, 20% — от приступов, 34% — от ишемической болезни сердца, 19% — от хронических заболеваний легких, 7% — от рака легких. В группе наибольшего риска находятся дети, женщины, которые проводят время на кухне, а также те, кто работает на улице.

Более 90% таких смертей приходятся на страны с низкими или средними доходами на душу населения, в основном в Азии и Африке.



Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в этой связи заявил: «Загрязнение воздуха - это угроза для всех нас, но наиболее бедное и маргинализированное население страдает первым».



Как указывает ВОЗ, более 40% людей в мире или примерно 3 млрд человек не имеют доступа к чистым технологиям приготовления пищи дома. При этом загрязнение воздуха рассматривается экспертами как крайне серьезный фактор риска.

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