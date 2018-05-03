Страна: США

Жанр: боевик, приключения, фантастика, фэнтези

Режиссер: Джо Руссо, Энтони Руссо

Актеры: Том Холланд, Пом Клементьефф, Карен Гиллан, Роберт Дауни-Мл., Крис Хемсворт, Марк Руффало, Энтони Маки, Элизабет Олсен, Пол Беттани, Бенедикт Камбербэтч, Чедвик Боузман, Джош Бролин, Дон Чидл, Себастиан Стан, Дэйв Батиста

Премьера в Душанбе: 3 мая, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

Беспрецедентное кинематографическое путешествие длиной в 10 лет, которое создало и привело в движение всю киновселенную MARVEL, продолжится в фильме «Мстители: Война бесконечности», который перенесет на экран величайшее столкновение всех времен. Мстителям и их союзникам придется пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, готовящему обрушить разрушительный удар и положить конец всей Вселенной.