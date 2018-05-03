В конце марта с южной границы Мексики на север отправилась группа мигрантов, которая хочет получить убежище в США. Такого рода караваны уже несколько лет организуют защитники прав мигрантов, они называют их Via Crucis (Крестными ходами). Караван 2018 года отличается от предыдущих двумя вещами — во-первых, своими размерами, во-вторых, тем, что его заметил президент США Дональд Трамп.

На этот раз в караван, который должен был пройти всю Мексику, вошло около 1200 человек, по большей части из стран Центральной Америки. Кто-то из них решил впоследствии вернуться обратно, кто-то остался в Мексике — и до северной границы страны дошли около 200 человек. Они завершили свой путь в конце апреля в мексиканском городе Тихуана на северо-западе Мексики, который граничит с американским Сан-Диего.

Весь месяц Дональд Трамп пытался найти способы сделать так, чтобы мигранты до границы с США не дошли. 3 апреля он прямо предупредил, что может отказать в финансовой помощи Гондурасу (часть мигрантов — из Гондураса) и отказаться подписывать новый договор о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (НАФТА). 23 апреля, когда караван прошел большую часть пути, Трамп требовал от Мексики приостановить его движение.

1 мая, когда мигранты уже дошли до границы, Трамп посетовал на слабость американских миграционных законов, но больше он сделать, кажется, ничего не может.

Законы США обязывают рассматривать заявки мигрантов, которые ищут в стране убежища, а большинство участников каравана бегут именно от несправедливого преследования в своих родных странах.

На самой границе мигрантам сказали, что у них нет возможности обработать столько заявок от людей, которые ищут убежище, но затем все-таки начали пропускать мигрантов.

Как отмечает The New York Times, первыми на территорию США прошли восемь человек — три женщины, четверо детей и 18-летний подросток.

Сколько времени займет оформление и рассмотрение их документов, неизвестно. Кроме того, непонятно, когда США пропустят остальных мигрантов, которые пока ночуют на улицах Тихуаны.

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