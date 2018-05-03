Британское издание Daily Mail составило список лучших мест, до которых еще не добрались толпы семейных туристов, делающих «селфи». В число этих мест вошли Кыргызстан, Узбекистан и Монголия, пишет CA-NEWS.



«Хотите быть хиппи из 70-х годов и первыми испытать Таиланд, Вьетнам и Индонезию? Вы с таким же успехом можете побывать первопроходцами, если побываете в Центральной Азии», - пишет Daily Mail.



Кыргызстан, Узбекистан и Монголию сейчас посещают путешественники-кочевники. Обычный турист может стать одним из них, если готов сойти с протоптанной тропы, отмечает издание.

«Кыргызстан пока не тронут туристами, хотя там есть потрясающее разнообразие пейзажей для фотографов», - говорится в статье.

Монголию часто упускают из виду, так как люди, как правило, посещают близлежащие страны, такие как Россия и Китай, но путешественники не должны упускать это место из виду. Это одна из самых малонаселенных стран мира, и у вас есть удивительная возможность, увидеть дикую природу в ходе конной прогулки, а также совершить восхождение в буддийские деревни и храмы.



Узбекистан - еще одна страна, которая должна быть на радарах путешественников благодаря тому, что в стране есть одни из самых древних городов в мире и еще четыре объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Кроме стран Центральной Азии в список включили такие места, как Берлин, Токио, а также Чили, Аргентина, Южная Корея и другие.