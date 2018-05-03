Национальный авиаперевозчик Узбекистана «Узбекистон хаво йуллари» (Uzbekistan Airways) с 1 мая отказался от коммерческой эксплуатации российских пассажирских самолетов Ил-114-100, использовавшихся на внутренних рейсах. Об этом сообщается на сайте авиакомпании, пишет ИА Фергана.

Эксплуатация самолетов этого типа прекращена с целью унификации парка воздушных судов, повышения эффективности и рентабельности рейсов, пояснили в «Узбекистон хаво йуллари». Пилоты Ил-114-100 проходят переподготовку и обучение на воздушные суда Boeing и А320.

В парке Uzbekistan Airways шесть Ил-114-100, выпущенных в 2006-2012 годах, они были получены авиакомпанией в 2008-2013 годах по контрактам с Ташкентским авиационным производственным объединением имени Чкалова (ТАПОиЧ; ныне Ташкентский механический завод). Все шесть Ил-114-100, рассчитанные на перевозку 52 пассажиров, будут выставлены на реализацию, заявили в компании.

Авиационный портал Ato.Ru со ссылкой на источник в Uzbekistan Airways сообщал в марте, что их планировалось сдать в аренду. Источник издания призвал не связывать с техническими вопросами вывод из парка Uzbekistan Airways самолетов, отметив, что емкости турбовинтовых машин стало недостаточно.

Uzbekistan Airways крупнейшая компания на постсоветском пространстве, не считая авиакомпании России. В 2012 году после модернизации флота из него были выведены из эксплуатации все самолеты советского производства. Их сменили Airbus, Boeing и самолеты Ил-114-100, которые авиакомпания эксплуатировала на внутриреспубликанских направлениях.

Авиакомпания Uzbekistan Airways была единственным коммерческим оператором самолетов Ил-114 в мире. Теперь авиапарк перевозчика состоит из Boeing-757/767, Boeing-787-8 Dreamliner, А320 и грузовых воздушных судов Boeing-767-300BCF.

В апреле авиакомпания выставила на продажу шесть грузовых самолетов Ил-76ТД, а также несколько вертолетов и авиационных двигателей. Продажу техники объяснили унификацией самолетно-моторного парка.

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