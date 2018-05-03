В апреле компания «МегаФон Таджикистан» открыла более 10 новых фирменных салонов в городах и районах Хатлонской области. По сравнению с прошлым годом вдвое больше клиентов оператора теперь могут решать мобильные вопросы в местах, удобных для посещения.

«Начало 2018-го можно считать временем рекордов для нашей собственной розницы: всего за несколько месяцев мы открыли практически столько же салонов, сколько было в регионе раньше. Этот шаг продиктован желанием стать еще ближе к абонентам, предоставить им сервис лучшего качества там, где это необходимо», – комментирует Руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.

Фирменные салоны «МегаФон Таджикистан» обладают самым широким функционалом: здесь можно не только подключить выгодный тариф, пополнить счет или приобрести мобильный гаджет, но и настроить его для работы в интернете и решить любой другой вопрос, имеющий отношение к мобильной связи. Удобно и расположение салонов: они открываются в самых посещаемых местах – возле рынков, крупных торговых центров или главных административных зданий городов и поселков Хатлона.

Новые фирменные салоны компании «МегаФон Таджикистан» ждут посетителей по адресам: г. Бохтар ул. Нарынова и ул. Вахдат, г. Куляб ул. Борбад и ул. Сангак Сафарова, р. Яван ул. Р. Раджабова и ул. Базарная, р. Джоми ул. Сомониён, р. Джайхун ул. А. Беруни, р. Дж. Балхи дж. Нури Вахш, р. Дусти д. Джангалпарвар, р. Шаартуз ул. И. Сомони и р. Восе дж. Гулистон, д. Гулистон.