Судья постановил, что Иран не смог доказать непричастность к оказанию помощи организаторам теракта и должен понести ответственность за ущерб, причиненный в ходе атаки на башни Всемирного торгового центра и Пентагон.
Американский суд обязал власти Ирана выплатить семьям жертв теракта 11 сентября 2001 года и группе страховых компаний компенсацию в размере более 10,5 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг.
Федеральный окружной судья Нью-Йорка Джордж Дениэлс (George Daniels) в среду вынес заочное решение суда, согласно которому Иран должен выплатить 7,5 миллиардов долларов родственникам и другим представителям лиц, погибших во Всемирном торговом центре и здании Пентагона. Судья определил, что иранские власти должны выплатить еще три миллиарда страховщикам, покрывшим имущественный ущерб и другие материальные потери, отмечает РИА Новости.
Ранее судья Дениэлс постановил, что Тегеран не смог доказать свою непричастность к оказанию помощи организаторам теракта, в связи с чем власти Ирана несут долю ответственности за нанесенный в ходе него ущерб.
В сентябре 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести.
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И.В.Сталин2 часа назад
Иран не смог доказать непричастность?
Интересно, прежде чем выносить такой вердикт, на какие доказательства причастности Ирана к теракту опирался суд???
vohid2 часа назад
Недаром герой Вицина в фильме Гайдая "Кавказская пленница" восклицал: "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!"
Он явно знал западную судебную систему.