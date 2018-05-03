На мебельном рынке Таджикистана появилась мебель из Казахстана ZETA, она недорогая, но по виду красивая и удобная, рассказываем – почему на нее стоит обратить внимание.

А когда Казахстан стал производить мебель?

Сравнительно недавно, но представьте себе – сегодня рынок мебели самого Казахстана на 80 процентов состоит из товаров местного производства, которыми жители республики очень довольны. Один из лидеров производства – компания ZETA, она имеет 42 собственных магазина в 26 городах Казахстана, и продвигает свою продукцию на рынки России, Кыргызстана и Таджикистана.

В Душанбе салон, где можно купить такую мебель, носит одноименное название ZETA, он расположен в районе «Мясокомбината» - на улице Сохили - 1А; магазин работает с 9 утра до семи вечера.

С ними можно связаться по телефону – 88-028-0980; а вот их сайт www.zeta.tj

Какую мебель можно купить в душанбинском магазине ZETA?

Вообще ассортимент у ZETA более 4000 наименований, компания производит мягкую мебель из натуральной итальянской кожи, различных, цветных тканей. В душанбинском магазине ZETA можно купить офисную мебель, можно - мебель для дома. Например, ZETA предлагает таджикистанцам очень большой выбор офисных кресел, столы и стулья, как для офиса, так и для дома; мягкую мебель - диваны и кресла, спальные гарнитуры, гостиные, детскую мебель и много чего еще.

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Если какого-то товара нет в наличии, то его в мебельном салоне ZETA можно его заказать.

Как у ZETA в Душанбе с доставкой и сборкой?

Очень хорошо, в том смысле, что магазин доставку и сборку мебели берет на себя. Кроме того в перечне услуг ZETA в Душанбе указывает, что занимается изготовлением мебели по индивидуальному заказу, а также предлагает готовые пакеты для меблировки апартаментов. Кроме того, в качестве дополнительной услуги клиенты могут выбрать ножки для мебели, как металлические, так и деревянные, разных размеров и цветов.

И еще: в магазине мебели ZETA можно получить грамотную и бесплатную консультацию по дизайну интерьера, и собрать весь комплект мебели в едином стиле.

У ZETA в Душанбе есть сервисное обслуживание?

Есть! Есть сервисное обслуживание, которое действует в течение целого года после покупки, а также есть гарантийный срок, который действует в течение трех лет.

Кстати, официально прописанный срок годности мебели ZETA составляет вообще 30 лет.

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