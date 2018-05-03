На этой неделе после продолжительной болезни не стало народного поэта Таджикистана, лауреата Госпремии им. Рудаки и просто неординарной личности Бозора Собира. Всего полгода он не дожил до своего 80-летия. Какой он был и каким мы его не знали – в материале «АП».

 

Непохожий

В конце 70-х в таджикской литературе советского периода появилась новая плеяда поэтов-новаторов. Среди них особенно ярко выделялись Лоик Шерали, Гулрухсор Сафиева и Бозор Собир. Его называли таджикским Есениным за сельскую тематику стихов.

Самое первое стихотворение Бозора Собира было издано в 1960 году, когда он еще учился на историко-филологическом факультете Таджикского госуниверситета, а первый сборник стихов - «Пайванд» - был издан через 12 лет, в 1972 году. Исследователи поэзии Собира отмечали, что он не обращает внимания на какие-то правила написания стихов, не употребляет обычные, повседневные слова. Поэтому его стихотворения выходили оригинальными. И во всех его творениях было что-то новое и важное, истина, которую зачастую многие воспринимали очень болезненно.  

Особенность чувствовать настоящую поэзию позволила ему блестяще переводить стихи знаменитых поэтов, таких, например, как Байрон, Неруда, Есенин, Фет, Межелайтис и многих других. В переводах Бозора Собира присутствовал своеобразный стиль изложения его самого. В свою очередь, стихи поэта также переведены и изданы на многие языки.

Еще в 1975 году, задолго до первых призывов о придании таджикскому языку статуса государственного, Бозор Собир написал свое знаменитое стихотворение «Забони точики» («Таджикский язык»), что тоже требовало смелости в ту эпоху.

 

Народный поэт

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Российский современный писатель Андрей Волос, который жил раньше в Таджикистане, в одном интервью вспоминает, что однажды, в 1979 году, когда он занимался переводами таджикских поэтов с подстрочников, он наткнулся на необычные стихи. «Два текста я перевел совершенно замечательно, а вот третий стих меня поставил в тупик. Автор - Бозор Собир. Стихотворение «Ватан» («Родина») никак не клеилось в рамки и не клеилось в мое понимание стихов вообще. Но мне была свойственна усидчивость, и я перевел эти стихи так, как их понял», - рассказал Волос.  

Когда стихи были опубликованы в журнале «Памир», его приятель, тоже поэт-переводчик, поругал его за неточный перевод. «Я выяснил, что Бозор Собир - это не просто поэт, это народный поэт, причем не в российском понимании этого слова, которое влечет за собой некую «государственность». Народный поэт в Таджикистане - это тот, чьи стихи знают все, от мала до велика... Оказалось, что я совершенно не так перевел слово «ватан» - не в смысле «родина», а как отдельные слова «ва» (союз «и») и «тан» («тело»). Стихотворение «Ватан» не может быть переведено. Это настолько глубокое использование средств языка, которые не могут быть переводимы», - рассказал писатель и отметил, что ему было стыдно, и именно после этого он стал углубленно изучать таджикский язык.

 

Политик

Бозора Собира в Таджикистане знают не только как известного поэта современности, но и как одного из основателей демократического движения в республике - он был одним из первых, кто вошел в состав движения «Растохез» и стал членом Демократической партии Таджикистана. От этой партии был избран депутатом Верховного совета республики 12-го созыва (1990–1995 годы). Но позже он стал одним из первых, кто сдал свой депутатский мандат в знак протеста против того, что к словам свободомыслящих там не прислушиваются.  

Бозор Собир с президентом. Архивное фото.
Фото с сайта президента

Кстати, журналист Холикназар Джумаев вспоминает, что когда Бозор Собир был депутатом, то предложил лишить званий и почестей воинов-интернационалистов, так как считал, что мы воевали со своими собратьями и это не считается героизмом. Сразу за этим выступлением последовал митинг воинов-интернационалистов на площади Озоди, которые требовали извинений от народного поэта и избранника. И он вышел к митингующим.

«Моя цель была не унижать и не лишать вас льгот, которые вы получили за увечья, а обратить внимание властей на то, что убивать своих же соплеменников в этой бессмысленной войне -  не героизм», - сказал он и попросил прощения у всех интернационалистов. Толпа, которая была настроена против поэта, была просто изумлена его поступком, и даже были те, кто, согласившись с его доводами, демонстративно выкинули свои медали. Мы были удивлены, какую силу имеют слова поэта», - вспоминает журналист.

В марте 1993 года за свои публичные выступления антиправительственной направленности Бозор Собир был арестован и 9 месяцев находился под арестом в следственном изоляторе КГБ. В результате Верховный суд приговорил его к двум годам условного срока. Вскоре поэт покинул страну. Вначале жил в Москве, а затем уехал в США, где ему предоставили политическое убежище.

Жизнь на чужбине

Получив гражданство США, и прожив там 18 лет, поэт так и не смог назвать эту страну второй родиной. Он несколько лет преподавал таджикский язык в одном из американских университетов. Но не переставал на чужбине тосковать по родине, что чувствуется в его стихах последних лет. 

Со своим внуком.
Фото с личной страницы в Фейсбуке

«На протяжении нескольких лет, что устод Бозор жил в штате Флорида, потом перебрался в Сиэтл, мы созванивались с ним, - вспоминает бывший глава Общества таджиков США Нурали Шоев. - Как только я по каким-либо делам или кто-нибудь из наших земляков уезжал в Таджикистан и возвращался, мы созванивались, он спрашивал детально, с кем я встречался, кого видел, какая обстановка в Таджикистане. Было видно даже из его дрожащего голоса в телефоне, как он скучает по родине. За все эти годы по разным причинам мы так и не смогли увидеться, но зато стали близкими заочно»…  На чужбине были написаны самые лучшие патриотические стихи поэта, но он был не рад. «Зачем творить поэзию, когда некому читать мои стихи?» - с горечью говорил он.  

 

Возвращение

В мае 2013 года по приглашению президента страны Бозор Собир вернулся на родину, его с почестями встретили в аэропорту, и уже через несколько дней он призвал интеллигенцию сплотиться вокруг лидера страны. Через некоторое время указом президента поэт был награжден орденом «Звезда Президента».

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После возвращения на родину, по словам исследователей его творчества, изменились взгляды Бозора Собира на многие явления, что не только удивило, но и всколыхнуло общественность  страны. Например,  поэт призывал запретить Партию исламского возрождения Таджикистана и говорил, что маленькому Таджикистану не нужно много политических партий. Самыми резонансными стали его стихотворения, посвященные Ленину, где он поставил вождя пролетариата выше Бога, чем разочаровал часть поклонников.

А также стихотворение, посвященное забитой камнями афганской девушке Фархунде, в котором он выражает яростное негодование в адрес Афганистана с его порядками. Что вызвало международный скандал: афганские дипломаты с возмущением назвали его экстремистом.

В мае прошлого года Бозор Собир снова уехал в США, чтобы побыть со своими детьми и внуками, которые живут там. В последнее время у него была обнаружена фиброма легких, из-за чего он попал в клинику, где после продолжительной болезни скончался. Его тело по решению властей Таджикистана будет привезено из США и предано земле на родине.

 

Он был честен с собой

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«Каким бы ни был Бозор Собир, он был честным и искренним – по отношению к себе и к другим, - считает театральный критик Махмадулло Табари, который является поклонником его творчества. - Даже его возвращение на родину не было его смирением перед обстоятельствами, в этом его поступке нужно увидеть жизненную мудрость поэта. Он понял, что невозможно ужиться без своих корней, так сильно он был привязан к таджикской земле, к ее народу. Несмотря на недостатки и упущения в нашей сегодняшней жизни, он не мог не увидеть и не принять все позитивные изменения, которые происходят в стране».

Действительно,  жизнь Бозора Собира можно ассоциировать с историей становления нашего государства – через победы и ошибки, через взлеты и падения состоялся независимый Таджикистан. «Бозор Собир для Таджикистана больше чем поэт. И мы сегодня прощаемся не только с ним, но и с эпохой, которую он представлял», - сказал Табари, отмечая, что в своем творчестве поэт реально мог описать чувства каждого из нас, и невозможно перевести в точности его стихи на другие языки. И только за то, что больше никто, как он, не сможет так правдиво и ярко описать таджикский характер и самобытность таджикского кишлака, его стоит уважать и чтить.

«Он был живым человеком, мог ошибаться или обижаться, но его главное достоинство в том, что он не молчал, даже по возвращении на родину - критиковал, высказывал мнение, осознавал свои ошибки; в общем, жил, а не существовал, как это делает сегодня большинство. Главная  его заслуга именно в этом. А потому его смерть никого не смогла оставить равнодушным – ни его поклонников, ни их оппонентов», - подытожил собеседник. 

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