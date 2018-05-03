В Таджикистане приступили к производству некоторых новых импортозамещающих промышленных товаров.

«В первом квартале 2018 года были произведены новые импортозамещающие промышленные товары, такие как, сухая гипсовая штукатурная смесь (ротбанд), фторид алюминия, серная кислота, криолит, каогулянт, легкий кирпич», - сообщает пресс-служба министерства промышленности и новых технологий РТ.

Отмечается, что за этот период для создания нового производства, импорта технологического оборудования и расширения производственных фондов в промышленности местными предприятиями и иностранными инвесторами было направлено 75,5 миллионов сомони.

В министерстве подчеркивают, что на внедрение новой технологии тремя предприятиями пищевой промышленности направлено 25,8 миллионов сомони, в машиностроении, оборонной и химической промышленности одним предприятием - 16,8 миллионов сомони, в угольной промышленности двумя предприятиями - 14,1 миллионов сомони, в легкой и шелковой промышленности одним предприятием – 14 миллионов сомони, в сфере строительных материалов тремя предприятиями - 4,8 миллионов сомони.

В первом квартале этого года в республике построено и сдано в эксплуатацию 26 новых промышленных предприятий и цехов, которые обеспечивают постоянной работой 217 человек.

«Ротбанд» - это торговое наименование сухой гипсовой штукатурной смеси, производимой предприятиями группы компаний Knauf. Она применяется для внутреннего оштукатуривания поверхности стен и потолка, их выравнивания.

Фторид алюминия и криолит используются, в основном, для производства алюминия.

Серная кислота - самый важный промышленный химикат и самая дешевая из производимых в большом объеме кислот в любой стране мира. Применяется в производстве удобрений, металлургии, очистке нефти, краски, пигмента и полупродуктов для красителей, для получения мыла и моющих средств, для производства натуральных и искусственных волокон.

Коагулянты - вещества, с помощью которых производится первичная очистка воды.

Пористый или легкий кирпич производят из глинозема с добавлением выгорающих примесей. Используется для внутреннего и внешнего облицовывания стен, возведения межкомнатных перегородок, термоустойчивые виды пригодны для строительства каминов и печей. Кроме того, обладает звукоизолирующими свойствами.

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