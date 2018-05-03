Российский миллиардер узбекского происхождения, основатель USM Holdings Алишер Усманов будет приглашен для развития туристического потенциала Намангана. Об этом сообщил Шавкат Мирзиёев на видеоконференции в районной администрации Нарынского района Наманганской области, передает CA-News.

На встрече руководитель районного отделения Центра "Духовности и просетительства" Исмаил Мамажонов, отметил живописную природу сёл Заркент, Нанай и Поромон. Но по словам чиновника, в настоящее время существующие там места отдыха, детские лагеря в плачевном состоянии. А гости, посещающие эти места, сталкиваются с рядом трудностей.

"Это было очень разумное предложение, и мы его поддерживаем. Алишеру Усманову также будет предложено. У него глаза горят, когда речь идёт об Узбекистане, особенно о Намангане", - сказал глава государства.

Напомним, что Алишер Асманов родился в городе Чуст Наманганской области. В списке 200 богатейших бизнесменов России за 2016 год, составленном российской версией журнала Forbes, Усманов занял 3-е место с 12,5 миллиардами долларов, а в 2017 году перешёл на 5-е место, но уже с 15,2 миллиардами долларов. В 2018 году Усманов попал в «кремлёвский доклад» Минфина США — список лиц, приближённых к президенту России Владимиру Путину.

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