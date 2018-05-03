25 документов о сотрудничестве во многих сферах – от промышленности и обороны до культуры и туризма, договоренности о наращивании взаимного товарооборота и доведения его в ближайшей перспективе до $5 млрд., два исламских института в Бухаре и тюркский мир. Чем завершился визит президента Турции в Узбекистан.

В истории взаимоотношений Узбекистана и Турции были разные периоды – от всеобщего братания и тесного экономического сотрудничества до полного разрыва связей. Сегодня, когда президент Шавкат Мирзиёев восстанавливает партнерство со многими странами, особенно с географическими соседями, Турция может стать для Узбекистана и вовсе приоритетным союзником. Что в полной мере доказал трехдневный визит Реджепа Тайипа Эрдогана, во время которого политик посетил Ташкент и Бухару, передает ИА "Фергана".

Речи - парламенту, деньги - бизнесу

Турецкие СМИ подчеркивали, что в столице Узбекистана дорогих гостей приветствовали не только флагами обеих стран, украшавшими центральные улицы города, но и настойчивыми рекламными плакатами с патетическими надписями: «Добро пожаловать в Узбекистан, турецкие братья!», «Добро пожаловать в нашу страну, друзья!», «Добро пожаловать в Узбекистан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган!».

Президент Турции также подготовился к визиту со всей ответственностью. В Ташкент он прибыл не только в сопровождении своей супруги. В составе делегации были восемь министров, ряд высокопоставленных чиновников, включая главу турецкой разведки Хакана Фидана. Кроме того, для участия в бизнес-форуме прибыло свыше 150 предпринимателей. Самый настоящий десант с берегов Босфора.

Как и ожидалось, ташкентская часть визита получилась весьма плодотворной. Эрдоган и Мирзиёев подписали 25 документов о сотрудничестве во многих сферах – от промышленности и обороны до культуры и туризма. Стороны договорились наращивать взаимный товарооборот. В 2017 году показатели в этом плане выросли на 30% в годовом выражении, до $1,5 млрд. С начала года вновь зафиксирована положительная динамика торговли – объемы возросли на 20%. Однако в ближайшей перспективе стороны намерены увеличить товарооборот до $5 млрд.

Эрдоган также отметил роль Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА), которое намерено инвестировать в Узбекистан $60 млн. По информации «Анадолу», в первом квартале текущего года количество проектов, осуществляемых ТИКА в Узбекистане, достигло 725. Причем, по соглашению президентов двух стран, подписанному ранее, указанная цифра должна удвоиться в ближайшем будущем. ТИКА работает в Узбекистане с 1993 года, осуществляет программы в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства.

Нельзя не упомянуть, что в программе государственного визита Эрдогана в Узбекистан были запланированы сопутствующие мероприятия. Президент Турции выступил перед членами узбекского парламента, подчеркнув, что «стороны, твердо поддерживая избранные нашими странами пути развития, будут стремиться всесторонне углублять практическое взаимодействие, расширять торгово-экономические связи, еще более активизировать партнерство в сферах производства, энергетики и сельского хозяйства, развития инфраструктуры».

На бизнес-форуме конкретики было гораздо больше. Участие глав государств, видимо, стало стимулом для увеличения деловой активности. Особенно расстарались турецкие банкиры. «Эксимбанк» предоставил трем узбекским финансовым организациям кредиты на общую сумму $300 млн для финансирования инвестиционных проектов с участием турецких поставщиков и подрядчиков. В итоге бизнесмены заключили контрактов на $3 млрд вместо прогнозируемого $1 млрд.

Два исламских института в Бухаре

Второй день визита Эрдогана прошел в Бухаре - осматривали достопримечательности. Если судить по твиттеру супруги Эрдогана, Бухара произвела неизгладимое впечатление.

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Эрдоган с супругами у мавзолея Бахоуддина Накшбанди Фото пресс-службы президента Узбекистана

На пресс-конференции перед отъездом из Узбекистана Эрдоган заявило планах Турции основать в Бухаре два исламских института. Один будет назван в честь имама Бухари, другой – в честь имама Матуриди – богослова из Самарканда, жившего в девятом веке.

Посещение турецкой делегацией Бухары играет важную роль для туристической отрасли Узбекистана. Политолог Шерзод Кудратходжаев заметил, что «турецкие граждане проявляют очень большой интерес к святым местам, например, мавзолею Имама Бухари, Абу Мансура Мотуруди и Бахоуддина Накшбанди». По его словам, благодаря введению безвизового режима, только в марте этого года в Узбекистане побывали почти 6000 турков. Кудратходжаев обратил внимание на близость исторических корней двух народов: «В XII веке произошло перемещение Сельджукидов из Средней Азии в Анатолийский полуостров, но даже спустя столько веков языковая, культурная, религиозная общность остались как прежде. Очень близок язык, ценности, традиции. По сей день турки называют Узбекистан «Ота юрт» — «Родиной отцов». В этой связи поездку Эрдогана можно считать идеальной рекламой для паломнического туризма в древние города Узбекистана.

Как на вулкане

В числе документов, подписанных 30 апреля в Ташкенте, был закон о защите прав трудовых мигрантов и членов их семей, что особенно актуально для Узбекистана, граждане которого активно уезжают в Турцию на заработки. Создание подобного документа при Исламе Каримове трудно было себе представить – прежний президент республики, мягко говоря, не привечал мигрантов, считая их лентяями, позорящими страну. Не охотно допускал Каримов иностранцев к природным ресурсам. В этом аспекте Мирзиёев также отличается от предшественника. В частности, он разрешил турецким геологам совместно с узбекскими коллегами проводить разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе золота, на трех месторождениях.

Вообще, в период правления первого президента Узбекистана отношения с Турцией можно было обозначить расхожим выражением «как на вулкане». То центральноазиатская республика резко полюбила все турецкое – и в стране тут же появились турецкие образовательные учреждения, торговые центры, супермаркеты. Спустя годы ситуация повернулась на 180 градусов: сообщалось, что турецкие вузы готовят вольнодумцев, турецкие сериалы развращают народ, а приезжие бизнесмены только и думают, как бы обмануть узбекских налоговиков. Масла в огонь подлил переезд в Турцию главного политического оппонента Каримова Мухаммада Салиха. Как итог – резкое охлаждение отношений между странами, сопровождавшееся закрытием турецких и совместных предприятий и оттоком инвестиций.

«Оттепель» началась после смерти Каримова и прихода к власти Шавката Мирзиёева. Как пишет турецкое издание Daily Sabah, новый президент Узбекистана начал впечатляющее реформаторское движение под названием «Тихая революция» или «Революция с верхов». Изменения затронули и внешнюю политику. Большим шагом по пути налаживания связей с Турцией стал визит Мирзиёева в Анкару осенью прошлого года.

Тюркский мир

Однако некоторые эксперты усматривают в визите Эрдогана в Узбекистан другие причины. Вот как прокомментировал событие политолог Виктор Надеин-Раевский: «Последние 20 лет Турция активно работала над «Тюркским проектом», как его можно назвать. Речь идет о создании объединения тюркских государств, желательно вокруг Турции, которое бы способствовало укреплению позиции Турции в регионе. Это развитие той идеи, которую у нас называли пантюркизмом, потому что в разных ипостасях, в разных формах эта идея развивалась, но из этой когорты на каком-то этапе выпал Узбекистан».

Реджеп Эрдоган с супругой прощаются с принимающей стороной в аэропорту Бухары Фото пресс-службы президента Узбекистана

В этой связи важнейшими стоит признать два заключенных между странами документа. Во-первых, Узбекистан и Турция создали Совет по стратегическому сотрудничеству, заседания которого будут проходить ежегодно. Безусловно, данный коллегиальный орган выводит отношения на уровень эксклюзивного партнерства. Во-вторых, Мирзиёев решил присоединиться к Совету сотрудничества тюркоязычных государств. Таким образом, Узбекистан стал пятым членом международной организации, появившейся в 2009 году по инициативе Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана.

По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворга Мирзаяна, одна из внешнеполитических задач визита Эрдогана – реальная интеграция Ташкента в пантюркистские схемы Анкары. Узбекистан интересен Турции как ключевое государство в Центральной Азии, которое к тому же еще не определилось с геополитическим выбором. «Казахстан и Кыргызстан уже в российском интеграционном проекте, Туркменистану ничего не нужно, а Таджикистан пока не может рассматриваться как надежный и долгосрочный партнер», - аргументирует ученый улучшение отношений Узбекистана и Турции.

Есть и еще один немаловажный для Эрдогана аспект. Тюрколог, директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков отмечает, что «24 июня Эрдогану предстоят важнейшие выборы, причем как президентские, так и парламентские. Победа на них во многом будет зависеть от того, сможет ли турецкий лидер мобилизовать националистический сегмент электората. Сегмент, который ратует за пантюркистские идеи. Поэтому сейчас ему крайне необходимо демонстрировать электорату успехи в деле взаимодействия с тюркоязычными государствами». С учетом того, какая борьба за власть ведется на берегах Босфора, данную причину поездки Эрдогана в Ташкент и Бухару можно считать едва ли не основной.

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