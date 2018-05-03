Мы отмечаем Всемирный день свободы печати в сложных для журналистики обстоятельствах. Во всем мире свобода выражения мнений и свобода печати находятся под угрозой, - говорится в заявлении Верховного представителя ЕС Федерики Могерини от имени Европейского Союза по случаю Всемирного дня свободы печати, который отмечается сегодня, 3 мая.

«Нападения на средства информации и журналистов — это посягательство на демократию, на свободу всех нас. Мы воздаем должное памяти всех журналистов в Европе и в мире, которые погибли при осуществлении своих профессиональных обязанностей», - говорится в документе.

Могерини призывает все государства осуждать насилие в отношении журналистов, предпринимать меры для повышения безопасности журналистов, уделяя особое внимание женщинам–журналистам, и привлекать к ответственности исполнителей и заказчиков подобных насильственных действий.

«Как закреплено в Хартии ЕС об основных правах, основу Европейского Союза составляют такие ценности, как демократия, права человека и верховенство права, и свободные плюралистические средства информации. Свобода печати играет решающую роль в обеспечении эффективного государственного управления, транспарентности и подотчетности. Независимая журналистика имеет исключительно важное значение для обеспечения подотчетности государств за их действия и для мониторинга демократических процессов. Свободные, разнообразные независимые средства информации, доступные как в сети Интернет, так и вне сети, являются опорами плюралистического открытого общества и несут основную ответственность за предоставление общественности проверенной и точной новостной информации», - отмечено в заявлении.

Соблюдение свободы выражения мнений, считает Верховный представитель, это неотъемлемая часть политики ЕС и программ содействия развитию.

«ЕС продолжит финансировать проекты в третьих странах, направленные на повышение качества журналистики, обеспечение доступа к публичной информации и соблюдение свободы выражения мнений. Мы будем последовательно осуждать насилие в отношении журналистов и в рамках двусторонних контактов с третьими странами и на многосторонних и региональных форумах выступать против любых законодательных актов, регламентов и политического давления, которые ограничивают свободу выражения мнений», - подчеркнуто в документе.

В нем также отмечено, что ЕС будет предпринимать конкретные меры, чтобы предотвращать нападения на журналистов и блогеров и реагировать на них, в том числе через оказание чрезвычайной помощи, чтобы защитить подвергающихся высокому риску правозащитников, иногда посредством переселения на новое место.

«Сегодня мы подтверждаем твердое намерение ЕС защищать и поощрять свободу убеждений и свободу выражения мнений в качестве прав, которыми каждый человек может пользоваться повсеместно, на основе принципов равенства, недискриминации и универсальности, посредством любых медиа, внутри наших границ и за их пределами», - говорится в заключении в заявлении.

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