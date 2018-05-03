АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 Мая 2018 ГОДА

- В Душанбе состоится очередное заседание сессии нижней палаты парламента Таджикистана, на которой будет рассмотрен вопрос о Соглашении между Таджикистаном и Узбекистаном о поощрении и взаимной защите инвестиций. Начало в 10:00.

- В Театре оперы и балета им. Айни в честь 100-летия композитора Сулеймана Юдакова будет представлена оперетта «Проделки Майсары». Начало в 17:00

- В «Душанбе-Плаза» состоится онлайн-трансляция диалога правительства и Комитета ООН против пыток о реализации обязательств по Конвенции против пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращений и наказаний. Онлайн-трансляция организована Коалицией гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане. Начало в 14:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 Мая

1949 – Образован блок НАТО.

1935 – Вошла в строй обогатительная фабрика на руднике Такели (на территории нынешнего Матчинского района Согдийской области).

1947 - Открыт музей изобразительных искусств ТССР

1992 – В Душанбе было открыто посольство Российской Федерации в РТ.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 Мая

1905-1943 – Родился писатель–фронтовик Хаким Карим.

1912-1974 – Родился поэт Тилло Пулоди.

1914-1985 – Родился композитор, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Зиёдулло Шахиди.

1932 – Родился академик Рашид Рахимов.

1944 – Родился биолог Неъматулло Сафаров.

1955 – Родился композитор Шариф Бедаков.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 Мая 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 16-21 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО осадки (дождь, снег). Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественных без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 15-20 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 22-24 тепла.