Власти Афганистана считают, что электронные удостоверения личности должны сократить количество поддельных паспортов в стране.

В Афганистане официально запущена система выдачи электронных национальных удостоверений личности. Первые ID-карты в четверг, 3 мая, были вручены в Кабуле президенту Ашрафу Гани и его супруге Руле, передает ИА "Фергана" со ссылкой на TOLOnews. Выступая на мероприятии, Гани сказал, что внедрение новой системы соответствует усилиям по обеспечению безопасности в стране.

«Одна из основных причин, почему мы ускорили этот процесс — это теракты в понедельник. Вполне возможно, что злоумышленники использовали поддельные удостоверения личности. Главное для меня — безопасность людей, и мы должны знать, кто являются афганцами», — сказал Гани, добавив, что электронные удостоверения личности должны сократить количество поддельных паспортов (тазкира) в стране.

Президент Афганистана также призывал граждан пройти регистрацию для голосования на парламентских выборах в октябре.

Запуск системы выдачи электронных удостоверений личности в Афганистане анонсировали еще в 2013 году. Помимо персональной информации в ID-картах должны были содержаться данные о водительских правах, зарегистрированных транспортных средствах, цифровая подпись и номер избирательного удостоверения для голосования на выборах. Однако переход на электронные удостоверения требовал больших вложений и был отложен.

По этой же причине, а также из-за отсутствия безопасности с 2015 года в Афганистане откладывается проведение парламентских выборов. 21 апреля президент Ашраф Гани официально объявил о начале регистрации граждан для участия в местных и парламентских выборах, которые назначены на 20 октября. После этого антиправительственные группировки начали совершать атаки на центры регистрации избирателей.

Ранее афганские власти заявляли, что 948 из 7355 центров регистрации по всей стране не контролируются государством.

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