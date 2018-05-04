Президент США Дональд Трамп приказал Пентагону подготовить варианты сокращения американского военного контингента в Южной Корее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету The New York Times.

Сокращение военного контингента не будет одним из предметов торга на переговорах Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые должны состояться в ближайшее время, отметили источники NYT. По их словам, подписание мирного договора между Южной Кореей и КНДР снизит необходимость содержать на полуострове 23,5 тыс. солдат.

Трамп и ранее хотел сократить контингент в Южной Корее, он заявлял, что США не получают адекватной компенсации за размещение военных. По соглашению, которое истекает в конце 2018 года, Южная Корея оплачивает США половину суммы, которая уходит на содержание контингента — $800 млн в год. Администрация Трампа при этом требует, чтобы Южная Корея полностью оплачивала содержание военных.

В Пентагоне опасаются, что сокращение контингента может ослабить альянс США и Южной Кореи. Источники NYT не сказали, планирует ли Трамп частично сократить контингент, или полностью вывести войска, однако последний вариант считается маловероятным.

Ранее представитель президента Южной Кореи заявлял, что подписание мирного договора с КНДР не изменит статут американского контингента на полуострове. «Американские войска, дислоцированные в Южной Корее, — это вопрос союзнических отношений между Южной Кореей и Соединенными Штатами. Этот вопрос не имеет ничего общего с подписанием мирных договоров», — приводило его слова Reuters.

В конце апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился со своим коллегой Ким Чен Ыном, они, в частности, подписали Пханмунджомскую декларацию, которая подразумевает, что «на Корейском полуострове никогда больше не будет войны и, таким образом, начнется новая эра, эра мира».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus